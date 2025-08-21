Na svom Instagram profilu Anica neretko objavljuje fotografije na kojima je možemo videti u kupaćem kostimu, a sada je objavila još jednu takvu.

Devojka Lazara Ristovskog se slikala kako čuči na kamenu, dok se iza vidi zalazak sunca. Glumica je samo kratko napisala: "I žena i devojčica".

O ljubavi sa Lazarom

Inače, Anica je jednom prilikom otvoreno govorila o razlici u godinama i osudama sa kojima su se ona i Lazar suočavali.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima - pričala je glumica i dodala:

- Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, Bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - rekla je za "Blic" tada.