Čarli Kirk navodno je ubijen starijim modelom lovačke puške, koja je nađena u šumi u blizini mesta pucnjave u sredu na Univerzitetu Juta. Puška je navodno bila umotana u peškir sa čaurom u cevi. Nađena su i tri neispaljena metka sa ugraviranim natpisima vezane za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške, bile su prve informacije.

Prema istražiteljima, pucanj je ispaljen iz puške dugog dometa sa krova zgrade oko 200 metara od mesta zločina. U vreme napada, Kirk je govorio pred publikom od oko 3.000 ljudi, u sklopu serije debata pod nazivom "Dokaži mi da grešim".

Foto: Printskrin/Instagram/mrserikakirk, Profimedia

 

 

Istražitelji zvanično: Ne možemo komentarisati gravure na oružju, istraga je u toku

Američki Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive nije želeo da komentariše detalje istrage o smrtonosnoj pucnjavi u kojoj je ubijen Kirk, navodeći da je istraga još uvek u toku, preneo je "Gardijan".

Na pitanje novinara o glasinama da su na zaplenjenoj municiji i pušci pronađene specifične gravure, agencija je dala kratak odgovor.

Pročitajte još

Žena eks senatora SAD osuđena na 4,5 godina, muž već robija

Žena eks senatora SAD osuđena na 4,5 godina, muž već robija

20:40

Srbi poginuli u napadu na SAD: Zla kob Bojana i Vladimira

Srbi poginuli u napadu na SAD: Zla kob Bojana i Vladimira

18:45

BOLNO Probali deki(87) da ukradu sat,nisu znali KO je(VIDEO)

BOLNO Probali deki(87) da ukradu sat,nisu znali KO je(VIDEO)

17:00

SNIMAK UBISTVA IZ DRUGOG UGLA: Šta su radili dok je izdisala

SNIMAK UBISTVA IZ DRUGOG UGLA: Šta su radili dok je izdisala

19:22

Foto: Profimedia

 

 

"ATF ne može da komentariše ovo jer je istraga još uvek aktivna“, poručili su oni.

Natpisi na pušci i municiji možda pogrešno pročitani ili protumačeni

Visoki službenik za sprovođenje zakona, direktno upoznat s istragom, upozorio je da izveštaj nisu verifikovali analitičari ATF-a, da se ne podudara s drugim sažecima dokaza i da bi se moglo ispostaviti da je pogrešno pročitan ili protumačen.

U istragama koje se brzo odvijaju, takvi izveštaji o statusu se ne objavljuju javno jer često sadrže mešavinu tačnih i netačnih informacija, piše Tajms.

Kirk ubijen pred 3.000 ljudi

Publika je u početku bila u šoku, a onda je usledila evakuacija. Policija i hitne službe brzo su reagovale, ali Kirk je ubrzo podlegao povredama.

(Indeks, Gardijan, Tajms)

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Sport

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!
Sport

A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!

BONUS VIDEO:

#Čarli Kirk #ubijen Čarli Kirk #Čarli Kirk atentat #Čarli Kirk ubistvo #ubijen Trampov saradnik #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Donald Tramp #Donald Tramp vesti
Komentari 0
КРАЈЊИ ЦИЉ ОНИХ КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ БЛОКАДЕРЕ: Јасно нагласили - укидање СПЦ (ВИДЕО)

KRAJNJI CILJ ONIH KOJI PODRŽAVAJU BLOKADERE: Jasno naglasili - ukidanje SPC (VIDEO)