Čarli Kirk navodno je ubijen starijim modelom lovačke puške, koja je nađena u šumi u blizini mesta pucnjave u sredu na Univerzitetu Juta. Puška je navodno bila umotana u peškir sa čaurom u cevi. Nađena su i tri neispaljena metka sa ugraviranim natpisima vezane za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške, bile su prve informacije.

Prema istražiteljima, pucanj je ispaljen iz puške dugog dometa sa krova zgrade oko 200 metara od mesta zločina. U vreme napada, Kirk je govorio pred publikom od oko 3.000 ljudi, u sklopu serije debata pod nazivom "Dokaži mi da grešim". Foto: Printskrin/Instagram/mrserikakirk, Profimedia

Istražitelji zvanično: Ne možemo komentarisati gravure na oružju, istraga je u toku

Američki Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive nije želeo da komentariše detalje istrage o smrtonosnoj pucnjavi u kojoj je ubijen Kirk, navodeći da je istraga još uvek u toku, preneo je "Gardijan".

Na pitanje novinara o glasinama da su na zaplenjenoj municiji i pušci pronađene specifične gravure, agencija je dala kratak odgovor.

Foto: Profimedia

"ATF ne može da komentariše ovo jer je istraga još uvek aktivna“, poručili su oni.

Natpisi na pušci i municiji možda pogrešno pročitani ili protumačeni

Visoki službenik za sprovođenje zakona, direktno upoznat s istragom, upozorio je da izveštaj nisu verifikovali analitičari ATF-a, da se ne podudara s drugim sažecima dokaza i da bi se moglo ispostaviti da je pogrešno pročitan ili protumačen.

U istragama koje se brzo odvijaju, takvi izveštaji o statusu se ne objavljuju javno jer često sadrže mešavinu tačnih i netačnih informacija, piše Tajms.

Kirk ubijen pred 3.000 ljudi

Publika je u početku bila u šoku, a onda je usledila evakuacija. Policija i hitne službe brzo su reagovale, ali Kirk je ubrzo podlegao povredama.

(Indeks, Gardijan, Tajms)

