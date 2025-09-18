Koncert grupe "The Lemonheads" u Zagrebu završen je nakon samo pola sata zbog nervnog sloma Evana Danda. Publika razočarana, traži povraćaj novca od organizatora.

Brojni fanovi grupe "The Lemonheads" okupili su se u utorak, 16. septembra, u zagrebačkom "Vintage Industrial Bar-u" kako bi uživo čuli legendarni album "Come on Feel the Lemonheads", izdanje koje je bendu donelo svetsku slavu i popularnost koja je trajala više od tri decenije.

Međutim, koncert je završen neslavno – posle samo pola sata nastup je prekinut, a frontmen Evan Dando, jedini originalni član benda osnovanog 1986. godine, doživeo je nervni slom na sceni.

Publika razočarana – traži povraćaj novca

Iako će koncert sigurno ostati upamćen, deo publike izražava veliko nezadovoljstvo. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari razočaranih posetilaca koji su unapred platili karte 27 evra, odnosno 30 evra na dan koncerta.

"Povraćaj novca?" napisao je jedan od posetilaca u komentaru upućenom organizatorima, a ubrzo su mu se pridružili i drugi.

"Bilo bi fer... Šteta je što niko ne može da nam vrati vreme koje smo potrošili. Više bih voleo da sam o ovome pročitao na nekom veb-sajtu nego da sam to lično doživeo", napisao je drugi korisnik Fejsbuka.

Prema rečima kritičara iz Jutarnjeg lista, već posle prvih nekoliko taktova bilo je jasno da Dando nije u stanju da održi koncert na visokom nivou.

Sarkazam i šale na društvenim mrežama

Incident je pokrenuo lavinu reakcija. Dok neki traže povraćaj novca, drugi komentarišu situaciju sarkastičnim tonom.

"Koncertna propast", ​​napisao je jedan korisnik, dok su se treći žalili da su uzalud kupili karte i potrošili veče.

Iako je koncert održan u utorak, organizatori još nisu objavili moguću nadoknadu za publiku.

(Jutarnji.hr)

