Branko Antić je bio poznat kao i osnivač i predsednik HO "Srpska solidarnost". Svoju humanost ali i hrabrost najviše je iskazao u najtežim danima virusa korone.

Foto: M. Anđela

 

On je tada besplatno prevozio zdravstvene radnike u rizične zone, kada se i sam razboleo od iste bolesti. Poznat je i kao dugogodišnji, dobrovoljni davalac krvi.

Foto: M. Anđela

 

Sa svojom organizacijom na različite načine je pomagao ljudima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Naročito je bio vezan za srpske sredine na Kosovu kojima je redovno pomagao.

Foto: Fejsbuk/Branko Antic

 

2022. godine nagrađen je plaketom "Novosti" kao jedan od podvižnika godine, zato što je u vreme pandemije korona virusa besplatno vozio medicinske radnike. NJegov primer je vrlo brzo ispratilo i 20 kolega taksista.

Foto: P. Milošević

 

Mnoga deca iz ovih sredina su zahvaljujući njemu i njegovoj organizaciji koja je organizovala karavane, prvi put otišla na more.

Pročitajte još

KILOMETAR VOŽNJE -1.500 EVRA: Taksista "opljačkao" ženu u ZG

KILOMETAR VOŽNJE -1.500 EVRA: Taksista "opljačkao" ženu u ZG

08:58

Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste

Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste

11:42

POTRESNA ISPOVEST: Mijatović o preminulom sinu

POTRESNA ISPOVEST: Mijatović o preminulom sinu

12:25

"KAKO TE BRE NIJE SRAMOTA?!" Istina o braku Cece i Arkana

"KAKO TE BRE NIJE SRAMOTA?!" Istina o braku Cece i Arkana

19:42

Godinama se borio protiv opake bolesti, a u najtežim danima bolesti ujedinio je ljude iz Goraždevca, Velike Hoče, Orahovca i drugih mesta, koji su sakupljali pomoć kako bi mu na neki način olakšali i odužili se za nesebičnu ljubav koju im je Branko pružao.

Foto: Fejsbuk/Branko Antic

 

Branko Antić je za svoju humanost više puta bio odlikovan. Od predsednika Srbije dobio je Orden zasluga za narod, od Grada Beograda nagradu za herojsko delo „Despot Stefan Lazarević“. Takođe je i dobitnik priznanja „Dobročinitelj“, koje mu je dodelila Vlada Republike Srbije.

(Goraždevac.com)

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)
Sport

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)

BONUS VIDEO-

#Branko Hadži Antić #Branko Taksista #humanitarna organizacija "Srpska solidarnost" #Beograd vesti #preminuo Branko Hadži Antić
Komentari 1
КАКАВ ШОК ЗА СРБИЈУ! Звезда и Партизан од 2027. године неће играти најјаче европско такмичење?

KAKAV ŠOK ZA SRBIJU! Zvezda i Partizan od 2027. godine neće igrati najjače evropsko takmičenje?