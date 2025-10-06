Branko Antić je bio poznat kao i osnivač i predsednik HO "Srpska solidarnost". Svoju humanost ali i hrabrost najviše je iskazao u najtežim danima virusa korone.

Foto: M. Anđela

On je tada besplatno prevozio zdravstvene radnike u rizične zone, kada se i sam razboleo od iste bolesti. Poznat je i kao dugogodišnji, dobrovoljni davalac krvi. Foto: M. Anđela

Sa svojom organizacijom na različite načine je pomagao ljudima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Naročito je bio vezan za srpske sredine na Kosovu kojima je redovno pomagao. Foto: Fejsbuk/Branko Antic

2022. godine nagrađen je plaketom "Novosti" kao jedan od podvižnika godine, zato što je u vreme pandemije korona virusa besplatno vozio medicinske radnike. NJegov primer je vrlo brzo ispratilo i 20 kolega taksista. Foto: P. Milošević

Mnoga deca iz ovih sredina su zahvaljujući njemu i njegovoj organizaciji koja je organizovala karavane, prvi put otišla na more.

Godinama se borio protiv opake bolesti, a u najtežim danima bolesti ujedinio je ljude iz Goraždevca, Velike Hoče, Orahovca i drugih mesta, koji su sakupljali pomoć kako bi mu na neki način olakšali i odužili se za nesebičnu ljubav koju im je Branko pružao. Foto: Fejsbuk/Branko Antic

Branko Antić je za svoju humanost više puta bio odlikovan. Od predsednika Srbije dobio je Orden zasluga za narod, od Grada Beograda nagradu za herojsko delo „Despot Stefan Lazarević“. Takođe je i dobitnik priznanja „Dobročinitelj“, koje mu je dodelila Vlada Republike Srbije.

(Goraždevac.com)

