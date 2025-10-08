Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je noćas u 93. godini, a biće sahranjen u subotu 11. oktobra na Novom groblju u Beogradu u 14 sati (tačnije, ispraćaj na kremaciju).

Za sada još uvek nema zvanično objavljenih detalja o komemoraciji legandarnom umetniku.

Zdravko Šotra potpisao je više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima. Foto: V. Danilov

Predratni građanski i poratni revolucionarni svet, malovarošani i širokogrudi vizionari, istorijsko i individualno, zabavno i kulturno – elementi su koji čine zavodljivi svet telvizijskih serija Zdravka Šotre.

NJegove predratne dame, bahati narodni tribuni, majstori za kvarove, ali i za dušu decenijama žive po ljudskoj meri uprkos istorijskim rebusima podsećajući da je život igra, ali i više od igre. Zato i danas televizijskog gledaoca plene priče i junaci iz Šotrine majstorske radionice koja vredno radi od prvih dana televizije. Foto: ATA images

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.