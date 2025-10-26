Jedan pomalo bizaran detalj vezan za najnoviji paket sankcija komentarisao je i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Osim što sankcije EU, između ostalog, uključuju zabranu uvoza ruskog tečnog gasa na evropsko tržište od 1. januara 2027, one predviđaju i sankcije na ruske WC šolje, igračke sa motorčćima, osmosmerke, tricikle...

- To što su ukinuli nabavke naših WC šolja, čini mi se da će im one biti potrebne u trenutnoj situaciji. Ako nastave da vode takvu politiku u odnosu prema Ruskoj Federaciji - poručio je Putin.

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Sport

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

POGAĐA VISOKO ZAŠTIĆEN CILJ NA BILO KOJOJ UDALJENOSTI: Putin o novoj testirano raketi „burevestnik" - Jedinstvena u svetu
Planeta

POGAĐA VISOKO ZAŠTIĆEN CILJ NA BILO KOJOJ UDALJENOSTI: Putin o novoj testirano raketi „burevestnik" - Jedinstvena u svetu

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"Komšijska država je mali Kremlj, Putina bi dočekali hlebom"

"Komšijska država je mali Kremlj, Putina bi dočekali hlebom"

11:23

TRAMP: Ne želim "uzaludan sastanak" sa Putinom

TRAMP: Ne želim "uzaludan sastanak" sa Putinom

09:20

"Da nije blata, Putin bi dobio rat za nedelju dana"

"Da nije blata, Putin bi dobio rat za nedelju dana"

22:16

TRAMP ĐUSKAO U MALEZIJI: Snimak je svetski hit (VIDEO)

TRAMP ĐUSKAO U MALEZIJI: Snimak je svetski hit (VIDEO)

12:29

#Vladimir Putin #Rusija vesti #sankcije #Evropska unija vesti #rat u Ukrajini #ve ce šolje #WC šolje
Komentari 0
ПОКРОВСК ПРЕД ПАДОМ, РУСКИ ВОЈНИЦИ У ЦЕНТРУ ГРАДА: "Ситуација је више него критична, убијају нам људе"

POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"