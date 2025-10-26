Jedan pomalo bizaran detalj vezan za najnoviji paket sankcija komentarisao je i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Osim što sankcije EU, između ostalog, uključuju zabranu uvoza ruskog tečnog gasa na evropsko tržište od 1. januara 2027, one predviđaju i sankcije na ruske WC šolje, igračke sa motorčćima, osmosmerke, tricikle...

- To što su ukinuli nabavke naših WC šolja, čini mi se da će im one biti potrebne u trenutnoj situaciji. Ako nastave da vode takvu politiku u odnosu prema Ruskoj Federaciji - poručio je Putin.

‘EU will be needing them, if they continue’ - Putin mocks EU ban on toilet exports to Moscow.



Putin also said US sanctions imposed on Russia’s two largest oil companies, Rosneft and Lukoil, “will not affect our economic well-being.”



“I am glad he feels that way. I'll let you… pic.twitter.com/KYahlOtj2F — Viory Video (@vioryvideo) October 24, 2025

BONUS VIDEO: