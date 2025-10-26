Jedan pomalo bizaran detalj vezan za najnoviji paket sankcija komentarisao je i predsednik Rusije Vladimir Putin.
Osim što sankcije EU, između ostalog, uključuju zabranu uvoza ruskog tečnog gasa na evropsko tržište od 1. januara 2027, one predviđaju i sankcije na ruske WC šolje, igračke sa motorčćima, osmosmerke, tricikle...
- To što su ukinuli nabavke naših WC šolja, čini mi se da će im one biti potrebne u trenutnoj situaciji. Ako nastave da vode takvu politiku u odnosu prema Ruskoj Federaciji - poručio je Putin.