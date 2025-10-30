Ispod Grenlanda odvija se tiha geološka revolucija. Dok se ledeni pokrivač ubrzano topi, tlo Grenlanda počinje da se pomera i preoblikuje, menjajući temelje buduće navigacije na Arktiku. Naučnici sa Tehničkog univerziteta u Danskoj (DTU) analizirali su dvadeset godina GPS očitavanja na pedeset osam tačaka širom Grenlanda. Podaci pokazuju da se Grenland pomera prema severozapadu za oko dva centimetra godišnje, pri čemu se neka područja šire, a druga skupljaju.

Sve u svemu, to znači da Grenland postaje malo manji, ali to bi se moglo promeniti u budućnosti uz ubrzano topljenje koje sada vidimo, ističe Danjal Longfros Berg, geofizičar sa DTU-a, u članku objavljenom na sajtu tog univerziteta.

Geološke sile u pitanju

Tri procesa menjaju grenlandsku koru: kretanje tektonskih ploča, smanjenje pritiska zbog topljenja ledenjaka i glacijalna izostatska prilagodba (GIA), koja traje još od poslednjeg ledenog doba. Naučnici su razdvojili te uticaje koristeći GPS stanice na Grenlandu i u Severnoj Americi, računarsko modelovanje i procene kretanja unazad 26.000 godina.

NJihovi rezultati, objavljeni u časopisu Journal of Geophysical Research: Solid Earth, daju do sada najpreciznija merenja tog pomaka. Foto: Profimedia

Led koji se otopio u poslednjim decenijama gurnuo je Grenland prema spolja i izazvao izdizanje, pa se površina zapravo povećala tokom tog perioda. Istovremeno vidimo kretanje u suprotnom pravcu – Grenland se izdiže i skuplja zbog praistorijskih promena u ledenim masama povezanih sa poslednjim ledenim dobom i njegovim završetkom, objašnjava Berg.

To znači da se istovremeno odvijaju dve suprotne reakcije u Zemljinoj kori – kratkoročno širenje zbog topljenja i dugotrajno skupljanje zbog zaostalog efekta ledenog doba.

Promene vezane za Grenland utiču na kartografiju i plovidbu. Važno je razumeti kretanje kopnenih masa. Ona su, naravno, zanimljiva za geonauku, ali su i ključna za geodetska merenja i navigaciju, s obzirom na to da se čak i fiksne referentne tačke na Grenlandu polako pomeraju, naglašava na kraju Berg.

BONUS VIDEO: