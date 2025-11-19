Smit, tada 37-godišnjak, upao je 7. marta 1983. godine u Junion Našnal Lajf Inšurens Kompani u Hjustonu noseći masku i pištolj. Prema sudskim zapisima, naložio je 44-godišnjem agentu osiguranja Leriju Rohusu da stavi novac u plastičnu kesu. Uprkos Rohusovim molbama, Smit ga je upucao dva puta, ubivši ga na licu mesta.

Smit je uhapšen, a potom osuđen za ubistvo s predumišljajem i osuđen na smrtnu kaznu. Kasnije je tvrdio da je učestvovao u nekoliko "ritualnih" ubistava, iako istražitelji nisu mogli da potvrde njegove tvrdnje.

Poslednja molba

Noć pre zakazanog pogubljenja 1984. godine, Smit je tražio gomilu "rhaeakunda" zemlje, vrste zemlje koja se koristi u vudu ritualima. NJegova namera, prema izveštajima, bila je da obavi duhovni obred za koji je verovao da će mu omogućiti reinkarnaciju. NJegova molba je odbijena. Zemlja nije bila na odobrenoj listi hrane, a osoblje je reklo da ih je molba duboko uznemirila, piše "Dagens".

Umesto toga, Smit je dobio standardni obrok. NJegov prvi datum pogubljenja je otkazan u poslednjem trenutku, što je odložilo izvršenje kazne za dve godine. Kada se slučaj vratio na razmatranje 1990. godine, ponovo je tražio ritualnu zemlju, i ponovo mu je molba odbijena. Kasnije, tokom drugog pokušaja pogubljenja, pristao je na običan jogurt. Foto: Shutterstock

Na dan pogubljenja, Smit je i dalje tvrdio da nije odgovoran za ubistvo.

"Ja nisam ubica, ja lično nikoga nisam ubio", rekao je u izjavi pre nego što je primio smrtonosnu injekciju.

Prema izveštajima, njegove poslednje reči bile su: "Hare Krišna".

Neposredno pre pogubljenja koje je izvršeno 26. juna 1990., Smit je tražio još jedno odlaganje. Pomoćnik državnog tužioca Bob Volt kasnije je rekao novinarima da ostavljanje osuđenika u neizvesnosti do poslednjeg trenutka predstavlja psihološku okrutnost.

(Nin)

