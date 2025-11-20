Zorica je pred kamerama domaćih medija prokomentarisala brend Lepe Brene i prisutne iznenadila izjavom.

- Dosta mi je njenih čarapa više - odbrusila je pevačica.

- Nisam dobila, nego sam kupila. Od nje neko nešto da dobije? - upitala je muzička zvezda.

Podsetimo, domaći mediji su svojevremeno preneli da je uzrok sukoba bio Zoričin odlazak iz muzičkog programa iza kog stoji Brena.

- U kakvim smo odnosima? Ne odnosimo se uopšte. Onog trenutka kada sam otišla, tog momenta je prestala komunikacija jer nema tu ljubavi bez bola definitivno - izjavila je Brunclikova u "Eksluzivu".

- Pitajte nju zašto ne govori sa mnom. Sretale smo se na raznim događajima i vešto me je izbegavala. Nisam njen nivo, iako sam joj ja poslala korpu cveća za njen koncert. Ne mogu da se pomirim sa nekim sa kim se nisam svađala, a i ne interesuje me da joj priđem i da je pitam: "Hej, što ne pričamo mi?". Umorila sam se od toga - zaključila je pevačica tada.

