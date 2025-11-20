Zorica je pred kamerama domaćih medija prokomentarisala brend Lepe Brene i prisutne iznenadila izjavom.

- Dosta mi je njenih čarapa više - odbrusila je pevačica.

Na pitanje da li joj je koleginica poklonila par čarapa dodala je:

Foto: TV Pink printskrin

 

- Nisam dobila, nego sam kupila. Od nje neko nešto da dobije? - upitala je muzička zvezda.

Podsetimo, domaći mediji su svojevremeno preneli da je uzrok sukoba bio Zoričin odlazak iz muzičkog programa iza kog stoji Brena.

Pročitajte još

PORODILA SE ZADRUGARKA: Ćerci dala moćno ime!

PORODILA SE ZADRUGARKA: Ćerci dala moćno ime!

08:47

KARLEUŠA: "Ja imam ukusa - Brena se oblači kao cirkuzant"

KARLEUŠA: "Ja imam ukusa - Brena se oblači kao cirkuzant"

08:14

GOCA O KRIZI U BRAKU: "Sedma godina je bila turbulentna"

GOCA O KRIZI U BRAKU: "Sedma godina je bila turbulentna"

08:04

"GLEDAO ME KAO SMRDLJIV SIR": Pevačica o situaciji sa Čolom

"GLEDAO ME KAO SMRDLJIV SIR": Pevačica o situaciji sa Čolom

07:37

Foto: ATA images/M. M.

 

- U kakvim smo odnosima? Ne odnosimo se uopšte. Onog trenutka kada sam otišla, tog momenta je prestala komunikacija jer nema tu ljubavi bez bola definitivno - izjavila je Brunclikova u "Eksluzivu".

- Pitajte nju zašto ne govori sa mnom. Sretale smo se na raznim događajima i vešto me je izbegavala. Nisam njen nivo, iako sam joj ja poslala korpu cveća za njen koncert. Ne mogu da se pomirim sa nekim sa kim se nisam svađala, a i ne interesuje me da joj priđem i da je pitam: "Hej, što ne pričamo mi?". Umorila sam se od toga - zaključila je pevačica tada.

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Sport

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Sport

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"

BONUS VIDEO:

#Zorica Brunclik #Lepa Brena #Pevačica Zorica Brunclik #VIP
Komentari 1
ДРАМА НА НЕБУ УКРАЈИНЕ Јурњава која се плаћа животом: Ф-16 покушава да стигне и обори руску ракету Х-101 (ВИДЕО)

DRAMA NA NEBU UKRAJINE Jurnjava koja se plaća životom: F-16 pokušava da stigne i obori rusku raketu H-101 (VIDEO)