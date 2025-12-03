Kubanska elektromreža je danas delimično u kolapsu, a glavni grad Havana i veći deo zapada zemlje je bez struje.

Nije jasno šta je uzrokovalo kvar mreže, piše Rojters.

U Havani su jutros struju imale samo bolnice i neki hoteli.

Foto: Profimedia

 

 

Kubanske elektrane na naftu, već zastarele, doživele su potpunu krizu prošle godine, jer se uvoz nafte iz Venecuele, Rusije i Meksika smanjio.

Kubanska elektromreža je od tada nekoliko puta bila u kolapsu.

Foto: Profimedia

 

 

Mnogi stanovnici ove države svakodnevno se suočavaju sa nestankom struje koji traje 20 sati ili duže.

Čak i stanovnici Havane, nekada zaštićeni od najvećih prekida, sada redovno provode 10 sati ili više dnevno bez struje.

 

 

 

