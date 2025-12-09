Nakon što je deda Aleksande Prijović izneo šokantne detanje iz svog života, ona je prolazila kroz pravi pakao i kako je istakla, nije očekivala da će progovoriti za medije.

Tada je i rekla da on ima psihičke probleme zbog kojih je i bio hospitalizovan.

- Moj deda govori nepovezane stvari, danas kaže nešto, a sutra ne zna šta je rekao. Čovek ima više od 70 godina, jednu nogu su mu odsekli, drugu mu hvata gangrena. Iako su mu odsekli nogu, i dalje pije - rekla je pevačica tada i dodala: Foto: ATA images

- Deda je imao je moždani udar, i sve što priča je posledica toga. Moja mama živi s njim u Belom Manastiru, nije istina da je otišla u Beč, niti je istina da je Brena bila u našoj kući. Možda bi on voleo da je tako - istakla je Prija 2016. godine.

- Deda mi je Rom, a baka nije. Filip i Brena to znaju i ne smeta im. Ponosna sam na svoje poreklo, mislim da ne bih pevala ovako da nemam te krvi.

FOTO: Printskrin Jutjub blic

- Lupeta da je ubio dva čoveka. Jeste bio sedam godina u zatvoru, ali ne zbog ubistva. Priča i kako ja plaćam njegove dugove, a on dugove nema, čak je i rekao da je muzičar, a čovek nikada ništa nije svirao. Tatu je mnogo povredilo što je deda rekao da me je napustio kao bebu. To nije istina. Moji su se razveli kad sam imala tri godine, ali se ja redovno viđam sa ocem. Jedino što je tačno je da nisam završila srednju školu, ali planiram da je završim vanredno - završila je Aleksandra.

Nakon sveta, tada se oglasila i Borka koja je takođe demantovala neke navode.

- Moj otac nas je obrukao, on stvarno ne zna šta priča. Evo, danas tvrdi da ni sa kim nije pričao, da niko od novinara nije ni dolazio, senilan je. Skrenuo je posle rata, ležao je nakon toga u ludnici tri meseca. On ne zna ni kad se šta dešava, ima iluzije u glavi. Dva moždana udara su mu oštetila mozak. Doktor je rekao da je normalno što on tako izmišlja i savetovao nas je da mu ne kontriramo, već da sve potvrđujemo jer je agresivan. Priča i kako ide kod Vide Pavlović na grob, kako nam je Šaban Šaulić bio na slavi, čovek ima zdravstvenih problema, nadam se da će ljudi to razumeti i da njegove reči neće ozbiljno shvatiti.

(Kurir)