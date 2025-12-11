Vesna je danas operisana, saopštavaju domaći mediji.

Pevačica je već nekoliko dana u bolnici, a danas joj je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

- Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, lekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek - rekao je izvor za medije i dodao je pevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ova intervencija je zaslužna za protok vraćanja krvi, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta.

Vesna Zmijanac se pre nekoliko dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća.

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona.

(Kurir

