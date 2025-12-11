Vesna je danas operisana, saopštavaju domaći mediji.
Pevačica je već nekoliko dana u bolnici, a danas joj je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.
- Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, lekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek - rekao je izvor za medije i dodao je pevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.
Ova intervencija je zaslužna za protok vraćanja krvi, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta.
Vesna Zmijanac se pre nekoliko dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća.
- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona.
