Bez važećeg izvoda iz matične knjige rođenih i sa samo privremenim ličnim dokumentom, on više ne može da dokaže svoj identitet i prinuđen je da čeka da se situacija reši pred sudom.

Birokratska noćna mora počela je u leto 2024. godine, kada je stanovnik Botošanija pokušao da obnovi ličnu kartu i utvrdio da je izgubio izvod iz matične knjige rođenih. Na zahtev za izdavanje duplikata, opština Todireni mu je, međutim, izdala dokument u kojem ime nije odgovaralo onom koje je nosio više od 50 godina.

Muškarac je zatražio ispravku greške, ali ni drugi izvod koji je izdat nije bio tačan, jer je sadržao drugu pogrešnu varijantu imena. Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je Služba za evidenciju lica okruga Botošani poništila izvode iz matične knjige rođenih koje je izdala opština i izdala mu samo privremenu ličnu kartu. Institucija mu je preporučila da se obrati sudu kako bi razjasnio svoju situaciju. Foto: Profimedia

Dva pogrešna izvoda i privremeni lični dokument

Stanovnik Botošanija tvrdi da su svi njegovi raniji zvanični dokumenti, lične karte, bankarska dokumenta i drugi akti, bili izdati na ime koje je nosio do 2024. godine, identično imenu njegove braće. U nedostatku važećeg izvoda iz matične knjige rođenih i trajnog ličnog dokumenta, on ne može da putuje, ne može da koristi bankarske usluge i živi sa ozbiljnim ograničenjima u svakodnevnom životu.

Štaviše, postupak pokrenut pred sudom ima prvo ročište tek 2026. godine, što znači da muškarac rizikuje da godinama ostane u administrativnom blokiranju bez presedana.

Predsednik opštine Todireni tvrdi da je, prema matičnim knjigama, ispravno ime ono iz prvog izvoda izdatog 1972. godine i navodi da bi se situacija mogla rešiti administrativnim putem, putem zahteva upućenog Gradskoj upravi Botošani. Sa druge strane, predstavnici Službe za evidenciju lica kažu da ne poznaju detaljno slučaj.

Do jasnog rešenja, stanovnik Botošanija ostaje zarobljen u birokratskom lavirintu, bez dokumenta koji bi zvanično potvrdio ko je.

BONUS VIDEO: