Meteorolozi objašnjavaju da se ovakva pojava dešava kada svetlost prolazi kroz čestice prašine, vlage ili drugih materijala u vazduhu. Dok su neki uživali u vibrantnoj ružičastoj boji, drugi su dobili žuta upozorenja zbog obilnih padavina.

Dva žuta upozorenja za kišu izdata su danas i važiće do sutra uveče, uz 97 upozorenja za poplave i šest ozbiljnijih upozorenja. Foto: Profimedia

Očekuje se da će obilne padavine pogoditi južnu obalu, otežati putovanja i predstavljati "opasnost po život" zbog brzih poplavnih voda. Žuto upozorenje za kišu trenutno važi za Kornvol, Devon, Plimut, Somerset i Torbej, dok je slično upozorenje izdato za jugoistočnu Englesku. Foto: Profimedia

Sličan prizor zabeležen i 2019. godine

U međuvremenu, u Oksfordširu, Hertfordširu i delovima Londona, hiljade Britanaca su zabeležile retku ružičastu maglu. Ova magla nastaje kada svetlost sunca prolazi kroz maglu, a kapljice vode raspršuju svetlosne talase kraće dužine (plave i zelene), dok duži talasi (crveni i ružičasti) dopiru do očiju, stvarajući ružičasti efekat na nebu.

Iako retka, pojava ružičaste magle u Ujedinjenom Kraljevstvu nije bez presedana - slični prizori zabeleženi su i 2019. godine, kada je magla uzrokovala poremećaje u saobraćaju i odlaganje letova na aerodromima Hitrou i Getvik.

Pink fog descends over London: Unusual weather phenomenon gives capital an eerie glow https://t.co/g8mTGnxl9v pic.twitter.com/I9YdPcgRiU — Standard News (@standardnews) December 17, 2025

Reakcija javnosti

Mnogi korisnici društvenih mreža delili su fotografije magle, izražavajući fascinaciju neobičnim bojama neba.

- Ružičasta magla danas u Londonu. Tako čudno. Idem na trčanje uskoro, izgleda kao da trčim kroz šećernu vunu! - napisao je jedan.

- Ne fotografiše se dobro, ali gusta magla osvetljena ružičastim izlaskom sunca je jedna od najupečatljivijih stvari koje sam video u poslednje vreme - napisao je drugi korisnik društvenih mreža.

Vremenski rizici

Meteorolozi su upozorili da se u južnom delu zemlje očekuju poplave kuća i poslovnih objekata zbog obilnih padavina.

Uveče se predviđaju grmljavina i jake padavine u severozapadnim delovima, dok nevreme nastavlja da pogađa ostrvo. Agencija za zaštitu životne sredine izdala je ukupno 97 upozorenja za poplave i šest ozbiljnijih upozorenja.

Jučerašnje žuto upozorenje za maglu nastavilo je da važi i danas ujutro, kada je zabeležena ružičasta magla.

The pussification of the UK is finally completehttps://t.co/wrBD2l4DcS — Shut up, they explained (@EvilGooglz) December 17, 2025

Kako nastaje ružičasta magla?

Sunčeva svetlost se sastoji od mešavine svih boja duge, ali Zemljina atmosfera raspršuje plavu svetlost, zbog čega sunce izgleda žuto, narandžasto ili crveno. Ovaj efekat je posebno uočljiv pri izlasku i zalasku sunca.

Kada Sunčeva svetlost prolazi kroz kapljice vode u magli, duži talasi crvene svetlosti postaju dominantni, dok su talasi zelene i plave svetlosti raspršeni. To stvara retku pojavu ružičaste ili ljubičaste magle.

Looks like someone put Pepto-Bismol into a fog machine...https://t.co/9KRkwFuJX7 — Joshua D. Rhodes (@joshdr83) December 17, 2025

- Kada Sunčeva svetlost prolazi kroz maglu, kapljice vode koje čine sloj magle raspršuju svetlost. Kraći talasi svetlosti (plavi/zeleni) raspršuju se najviše. To ostavlja duže crvene/ružičaste talase koji dopiru do naših očiju i stvaraju ružičasti izgled neba - rekao je jedan meteorolog.

(The Sun)

BONUS VIDEO: