- Moje pitanje je o budućnosti Rusije. Kakvu budućnost planirate za svoju zemlju i svoj narod? - rekao je Rozenberg u petak dodavši u današnjem tekstu objavljenom na Bi-Bi-Si da je tom prilikom osećao veliku odgovornost i da nije želeo da "zabrlja".

Kako kaže, dok je Putina pitao da li će Rusija ubrzati lov na neprijatelje kod kuće i u inostranstvu, ruski predsednik je hvatao beleške, a potom prokomentarisao ruski zakon o stranim agentima.

- Mi ga nismo izmislili. Ovaj zakon o stranim agentima usvojen je u nizu zapadnih zemalja, uključujući i Ameriku, 1930-ih. I svi ovi zakoni, uključujući i američki, mnogo su stroži - preneo je Bi-Bi-Si reči predsednika Rusije.

Rozenberg je dodao da mu je mikrofon oduzet nakon što je uspeo da završi svoje pitanje i da se moderator umešao svojim pitanjem. Foto: Profimedia

- Ovde postoji još jedno pitanje - Šta će se desiti sa Bi-Bi-Si-jem? Suočava se sa tužbom američkog predsednika od više milijardi dolara - rekao je voditelj Pavel Zarubin.

Kako se navodi, Putin je potom ocenio da je predsednik SAD Donald Tramp u pravu.

- Kremlj i Bela kuća se slažu... oko Bi-Bi-Sija - prokomentarisao je Rozenberg u tekstu koji je danas objavio britanski javni servis.

- Hoće li biti novih specijalnih vojnih operacija? Neće ih biti, ako se prema nama ophodite sa poštovanjem i poštujete naše interese, baš kao što smo mi uvek pokušavali da radimo sa vama. Osim ako nas ne prevarite, kao što ste uradili sa širenjem NATO-a na istok - rekao je Putin, nastavljajući sa odgovorom Rozenbergu i dodao da je Moskva spremna da odmah prekine neprijateljstva pod uslovom da se obezbedi srednjoročna i dugoročna bezbednost Rusije. Foto: Depositphotos, Profimedia

- Spremni smo da sarađujemo sa vama - rekao je Putin.

Dopisnik Bi-Bi-Si-ja potom se u svom tekstu zapitao da li je to bila maslinova grančica Evropi ruskog predsednika.

- Međutim, ako Moskva nastavi da povezuje svoju dugoročnu bezbednost sa svojim maksimalističkim zahtevima u vezi sa Ukrajinom, evropski lideri će ostati skeptiččni - zaključio je Rozenberg.

