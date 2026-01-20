Pitanja Lavrovu postavljali su predstavnici ruske i strane štampe.

Tokom konferencije Lavrov je poručio da ni Rusija ni Kina nemaju nikakve pretenzije prema Grenlandu, naglasivši da su Sjedinjene Američke Države toga dobro svesne.

On je istakao i da je Moskva otvorena za diplomatsko rešenje ukrajinske krize, ali je jasno poručio da Rusija neće dozvoliti da eventualno primirje bude iskorišćeno za ponovno naoružavanje Kijeva.

Foto: Profimedia

 

Lavrov se osvrnuo i na izjave predsednika Francuske Emanuela Makrona, poručivši da bi francuski lider trebalo da se seti istorije i sudbine Napoleona i Adolfa Hitlera, koji su pokušali da osvoje Rusiju.

Šef ruske diplomatije podsetio je na Makronovu izjavu iz novembra prošle godine, datu nakon sastanka sa Vladimirom Zelenskim, u kojoj je francuski predsednik naveo da je Rusija „sama izabrala put rata“, da „nije bilo stvarnih pretnji“ i da se Moskva „ne može pomiriti sa sopstvenom istorijom“.

Foto: Profimedia

 

„Baš neko poput Francuza ne može a da se ne seća istorije Rusije. On ne može a da ne razume da se istorija ne svodi na ono o čemu je Kaja Kalas govorila, o navodnih devetnaest ratova koje je Rusija pokrenula u poslednjih sto godina. Istorija je u tome da su, počev od Napoleona, a zatim i Hitlera, koji su gotovo celu Evropu mobilisali, pokušali da pobede i razore Rusiju. Tu istorija počinje i to je nešto od čega naš narod nikada neće odustati“, poručio je Lavrov.

БЕЛИКО НАУЧНО ОТКРИЋЕ: Већина стогодишњака има исту крвну групу

