Američki komandosi bili su duboko unutar iranske teritorije kako bi spasili oborenog pilota, prenose američke novinske agencije u nedelju, nekoliko sati nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da je član posade aviona F-15 izvučen "živ i zdrav" (više o tome pročitajte na OVOM linku).

Slične akcije američki vojnici imali su i ranije, na brojnim ratištima širom sveta, pa i na Balkanu - kako 1999. tokom NATO bombardovanja Jugoslavije, tako i nekoliko godina pre u ratu u Jugoslaviji.

Buđanovačko blato i "izvinite, nismo znali da je nevidljiv"

U noći 27. marta 1999. godine, tokom četvrte noći NATO bombardovanja SRJ, potpukovnik Darel P. "Dejl" Zelko se vraćao u vazduhoplovnu bazu Avijano u Italiji. NJegov "F-117A Nighthawk", legendarni "stelt", nevidljivi bombarder sa pozivnim znakom "Vega 31", tek što je izbacio smrtonosni tovar u blizini Beograda. Ali duboko iznad Srbije, sistemi u kokpitu su ga upozorili - jugoslovenska protivvazdušna odbrana ga je otkrila i ciljala. Ubrzo je osetio snažan udar. Avion je počeo nekontrolisano da se kotrlja, a Zelko, shvativši da je letelica izgubljena, povukao je ručke za katapult.

Sleteo je oko dvadeset kilometara zapadno od Beograda, nedaleko od Rume, u atar sela Buđanovci. Brzo je sakrio padobran i opremu i pronašao sklonište u kanalu, razmazujući blato po licu i rukama radi kamuflaže. Gotovo odmah je radio-vezom pozvao pomoć. Znao je da su srpske snage obaveštene i da je potraga u toku. U jednom trenutku, bili su samo nekoliko stotina metara udaljeni od njega.

Pokrenuta je masovna operacija spasavanja. Kako su navodili američki izvori, desetine letelica ubrzo su bile u vazduhu: jurišni avioni A-10 Tanderbolt II, poznati kao "Leteći topovi", preuzeli su ulogu koordinatora na licu mesta ("Sandy"), dok su se tri helikoptera za specijalne operacije - dva "MH-53 Pave Low" i jedan "MH-60 Pave Hawk" - uputila iz Tuzle ka Srbiji. Misija je bila izuzetno složena zbog loše komunikacije, problema sa gorivom i činjenice da se odvijala iznad područja sa gustom protivvazdušnom odbranom.

Posle skoro osam sati skrivanja, stigao je trenutak izvlačenja. Pošto Zelkov infracrveni signalizator nije radio, komandant A-10 mu je naredio da aktivira običnu baklju. Baklja je osvetlila celo područje, otkrivajući njegov položaj spasiocima, kao i svima ostalima u blizini. Helikopter MH-60 sleteo je stotinak metara od njega. Dva padobranca spasioca su iskočila i potrčala do njega. Kako su Amerikanci posle pričali, čitava operacija na zemlji trajala je jedva 40 sekundi. U zoru, Zelko je sleteo u Avijano. Spašen.

Šest dana pakla u Bosni: Filmska priča o Skotu O'Grejdiju

Četiri leta ranije, 2. juna 1995. godine, kapetan Skot O'Grejdi je leteo svojim F-16C iznad severozapadne Bosne u okviru operacije "Deny Flight". Raketni sistem SA-6 srpskih snaga, skriven u području južno od Bihaća, ispalio je projektil koji je bukvalno presekao njegov avion na pola.

O'Grejdi je uspeo da se katapultira na visini od skoro osam kilometara. NJegova odiseja preživljavanja trajala je šest dana i noći. Sleteo je usred područja koje su kontrolisali Srbi, koji su odmah pokrenuli intenzivnu potragu.

Prvih nekoliko minuta, skrivao se u žbunju, lica zabijenog u zemlju, dok su vojnici prolazili samo nekoliko metara od njega. Kretao se samo noću, a danju se skrivao, prekriven kamuflažnom mrežom. Kako su američki izvori navodili, preživeo je jedući mrave, lišće i travu, dok je sakupljao kišnicu sunđerom iz svog kompleta za preživljavanje. Foto: Profimedia

Za razliku od Zelka, O'Grejdi je izuzetno štedljivo koristio svoj radio AN/PRC-112, svestan da bilo koji signal može otkriti njegovu lokaciju i da mu je baterija ograničena. Tek pete noći je počeo da emituje kratke signale, pisao je "Tajm".

Rano šestog jutra uspostavio je glasovni kontakt sa pilotom F-16 iz svoje eskadrile. Nakon što je potvrdio svoj identitet odgovorom na kontrolno pitanje, pokrenuta je spasilačka misija. Operaciju su izveli američki marinci sa nosača helikoptera "USS Kearsarge" u Jadranskom moru. Prema mapi kojom su potom medijima objašnjavali detalje spasavanja, brod se nalazio negde blizu Zadra.

Dva ogromna transportna helikoptera CH-53E Super Stallion, u pratnji jurišnih helikoptera AH-1W SuperCobra i aviona AV-8B Harrier, poletela su u zoru. U vazduhu ih je podržavala flota od skoro 40 aviona. Kada su helikopteri stigli do lokacije, O'Grejdi je aktivirao signal žutog dima. Prvi helikopter je sleteo i dvadeset marinaca je iskočilo da obezbedi perimetar. O'Grejdi, sa pištoljem u ruci, potrčao je ka drugom helikopteru. Čim je skočio, operacija je bila završena.

Na zemlji su proveli manje od sedam minuta. Povratak je bio dramatičan; helikopteri su leteli nisko iznad drveća brzinom od skoro 300 km/h, dok su i na njih pucali sa zemlje. Ipak, bezbedno su se vratili u Kirsardž, u Zadarskom arhipelagu, dovodeći kući pilota koga su mnogi već otpisali.

