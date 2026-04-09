Bokser Veljko Ražnatović, koji trenutno živi u Rusiji, obeležio je Veliki četvrtak ranim odlaskom u crkvu.

Veljko koji se u Rusiji posvetio treninzima, iako daleko od kuće praznike ne zapostavlja.

Ovom prilikom posetio je pravoslavnu svetinju u Moskvi i uslikao se ispred nje.

Samo nekoliko dana ranije Veljko se rano ujutru pričestio na praznik Cveti, takođe u moskovskom hramu Srpske pravoslavne crkve. Posebno je zanimljiv detalj da ga je tom prilikom pričestio vladika Stefan Šarić, dugogodišnji duhovnik njegove majke Cece Ražnatović.

Nakon primanja svetog pričešća, Veljko Ražnatović se oglasio na svojim društvenim mrežama.

- Cveti. Srećan praznik svima - napisao je tada.

