Muškarac je uhapšen u Irskoj nakon što je neovlašćeno ušao na teritoriju aerodroma Šenon i oštetio američki vojni avion, saopštila je policija.

Osumnjičeni, u četrdesetim godinama, priveden je u subotu zbog sumnje na krivično delo oštećenja imovine, izveštava Gardijan.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju muškarca kako se penje na transportni avion američkog ratnog vazduhoplovstva C-130 Herkules, koji je bio parkiran na udaljenoj pisti u okrugu Kler.

Pored policije, na incident su reagovali i policajci aerodroma Šenon, vatrogasno-spasilačka služba aerodroma Šenon i pripadnici odbrambenih snaga koji su bili na dužnosti na aerodromu.

Pročitajte još

Što se pregovori Irana i SAD vode u "tvrđavi sa 5 zvezdica"?

Što se pregovori Irana i SAD vode u "tvrđavi sa 5 zvezdica"?

18:16

RATNO STANJE OKO PUTINOVE REZIDENCIJE: Dignuto 7 tornjeva,

RATNO STANJE OKO PUTINOVE REZIDENCIJE: Dignuto 7 tornjeva,

20:03

SPAS IZ ZADRA: Kako su Ameri spašavali pilote od Srba

SPAS IZ ZADRA: Kako su Ameri spašavali pilote od Srba

18:43

Kinezi izumeli naoružanje koje menja pravila ratovanja na moru

Kinezi izumeli naoružanje koje menja pravila ratovanja na moru

17:36

Operacije aerodroma su privremeno obustavljene nakon incidenta. Dva poletna leta su odložena, dok je jedan avion koji je stigao iz Lurda, Francuska, stavljen u režim čekanja.

Portparol grupe aerodroma Šenon rekao je da su operacije nastavljene ubrzo nakon incidenta.

(Kurir/Gardijan)

 

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana
Planeta

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana

PREVARA OPOZICIJE ISPLIVALA NA VIDELO: Bivši Tisin poslanik obelodanio "Akcioni plan za izborni dan" (FOTO)
Planeta

PREVARA OPOZICIJE ISPLIVALA NA VIDELO: Bivši Tisin poslanik obelodanio "Akcioni plan za izborni dan" (FOTO)

#Irska vesti #aerodrom Šenon #američki avion #SAD avion
Komentari 1
ПРОЛЕЋНИ ДАН, ЕВО КАДА СТИЖЕ ПРОМЕНА И НЕЋЕ ВАМ СЕ СВИДЕТИ: Временска прогноза за понедељак, 13. април

PROLEĆNI DAN, EVO KADA STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 13. april