Muškarac je uhapšen u Irskoj nakon što je neovlašćeno ušao na teritoriju aerodroma Šenon i oštetio američki vojni avion, saopštila je policija.

Osumnjičeni, u četrdesetim godinama, priveden je u subotu zbog sumnje na krivično delo oštećenja imovine, izveštava Gardijan.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju muškarca kako se penje na transportni avion američkog ratnog vazduhoplovstva C-130 Herkules, koji je bio parkiran na udaljenoj pisti u okrugu Kler.

A man broke into Shannon Airport in Ireland, climbed onto a parked C-130 Hercules, and damaged it with a tool.



Pored policije, na incident su reagovali i policajci aerodroma Šenon, vatrogasno-spasilačka služba aerodroma Šenon i pripadnici odbrambenih snaga koji su bili na dužnosti na aerodromu.

Operacije aerodroma su privremeno obustavljene nakon incidenta. Dva poletna leta su odložena, dok je jedan avion koji je stigao iz Lurda, Francuska, stavljen u režim čekanja.

Portparol grupe aerodroma Šenon rekao je da su operacije nastavljene ubrzo nakon incidenta.

