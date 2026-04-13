Pevačica Nadežda Biljić i njen suprug i menadžer Toma Panić bez ustručavanja su u javnosti pričali mnoge stvari kroz koje su prošli kako od strane kolega, tako od strane mnogih menadžera i vlasnika klubova, a najveće razočaranje u njenoj karijeri je koleginica Zorica Brunclik.

- Nadežda je pevala "Ne dam bolu", "Sa tobom ponovo" i od Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo moje duše" i te tri pesme je vratila u život. Taj snimak je bio skinut sa Jutjub platforme zbog autorskih prava. Kada su obrisali snimak, imao oko tri miliona pregleda, a obrisao ga je Kemiš, jer nije želeo da Nadežda peva Zoričinu pesmu. U dogovoru sa produkcijom vratili smo video. Nadežda nikoga ne ugrožava sa snimkom gde peva u pidžami i verujem da Kemiš nema ništa lično protiv, samo se u tom periodu dešavalo sve oko autorskih prava. Mnogo mi je krivo, jer smo vratili u život nešto što nije postojalo - govorio je Toma. Foto: ATA images/A. Ahel

- Šta da ih pitam, smeta im to što sam rođena. Sve ovo kada pričamo javno je kako bi kolege znale da mi znamo šta rade, ali nikada nećemo reći. Osim ovoga što smo rekli za gospodina Miroljuba i njegovu suprugu Zoricu. Čestitam im na četrdeset godina braka i neka ih služi zdravlje. Odlično je da jakim igračima smetam, znači da je moja vrednost prevelika, ali treba biti psihički jak i braniti se dobrim glasom i istinom od ljudi koji su jači od tebe - dodala je pevačica koja je otkrila da je njen suprug poslao poruku Kemišu.

- Miroljub je mom suprugu napisao nešto što ne priliči njegovim godinama.

"Nisam im kriva što ne mogu da imaju moje godine"

Nadežda se osvrnula kako na Zoricu i Kemiša, tako i na ostale kolege koje joj, kako kaže, podmeću nogu.

- Svima njima od srca želim sve najbolje, prvo zdravlje, zatim sreću, još više para, jer im nikada nije dosta. Želim im da nikada ne izađu iz fokusa medija i da budu najbitnije osobe na svetu, da za njih ne postoji penzija i da pevaju do zadnjeg dana života. Pevaću i ja, a mogu samo da me ubiju. Želim im da što više prožive i uživaju u mom uspehu. Nisam im kriva što imam 35 godina, a one su mnogo starije od mene i ne mogu da imaju moje godine - poručila je Nadežda. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Mislite da oni imaju obraza da okrenu posle toga? Svi ćute i prave se ludi kao da ništa nije rečeno. Nama ne treba ničija reakcija, stalno se vraćaju na rijaliti i kažu: "Pred kamerama si radila ovo", a šta svi oni rade iza kulisa? Ne želim da se bavim njihovim životima i nemam vremena. Imaju pravo da se bore prljavo, a mi ćemo pošteno i svako svoje - zaključila je pevačica za "Blic".

