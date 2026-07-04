Nikola Pejaković nije više direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta. Na sajtu pozorišta promenjeno je ime direktora i, kako stoji, novi vršilac ove dužnosti je glumac Nebojša Savić. Pejaković je na tom mestu bio dve godine, a glumac, scenarista i muzičar je ovu odluku doneo zbog privatnih i poslovnih obaveza.

Nije mogao da nastavi

- Budući da nije bio u mogućnosti da nastavi sa obavezama rukovođenja umetničkom jedinicom Drame, Pejaković je o svojoj odluci izvestio v. d. upravnika SNP Draganu Milošević - navedeno je u saopštenju SNP. Foto: D. Milovanović

Kako je saopšteno, umesto Pejakovića je za novog direktora Drame imenovan Nebojša Savić, stalni član Drame SNP, "koji je ostvario veliki broj zapaženih uloga i do sada je obavljao funkciju zamenika upravnika SNP".

- Izuzetno mi je žao što je Nikola doneo odluku da ode iz SNP. U sezoni 2025/2026. ostvario je izuzetne rezultate kao direktor Drame najstarijeg srpskog profesionalnog teatra. Drama je na repertoaru imala 31 predstavu, sa 158 izvođenja u SNP, među kojima je šest premijera. Realizovana su i 23 gostovanja, a dramske predstave videlo je 31.916 gledalaca. Nikola Pejaković je kao izvanredan umetnik uvek dobrodošao u tim SNP da glumi ili režira. Hvala mu na vremenu koje je proveo s nama - kaže v. d. upravnika Dragana Milošević i ističe da SNP u narednoj sezoni ima veoma ambiciozne planove u sve tri umetničke jedinice i podseća da je predstave videlo više od 106.000 gledalaca.

Foto: D. Dozet

Ko je naslednik

Nebojša Savić, novi direktor, završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Radeta Markovića. Od 1997. godine stipendista je Srpskog narodnog pozorišta, a od 2007. stalni član Drame SNP. Jedan je od osnivača nezavisne pozorišne trupe Teatar iza, u kojoj glumi, režira i piše tekstove za decu ("Lud od ljubavi", "Mušica", te niz dečjih predstava).

Radio je dve godine kao voditelj jutarnjeg programa Radio-televizije Vojvodine. Igrao je u serijama "Ajmo svi u novo" i "Vere i zavere". Jednu od uloga dobio je u filmu Đorđa Balaševića "Kao rani mraz". Tumačio je lik doktora Uroševića u telenoveli "Igra sudbine".

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