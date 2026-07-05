Serije "Porodično blago" i "Srećni ljudi" doživele su veliki broj repriza i spadaju među omiljena domaća ostvarenja, a u obe je glumila je i Katarina Vićentijević, čije se replike i danas pamte.

Katarinu gledaoci najviše pamte po ulozi legendarne Zagorke Zaze u "Srećnim ljudima". Posle uloga u ove dve serije, glumicu nismo imali prilike da je viđamo na malim ekranima, a uskoro puni 57 godina.

Danas živi u rodnom Valjevu i bavi se pedagoškim radom.

Glumica je diplomirala glumu u Novom Sadu u klasi Branka Pleše.

- Sve vreme sam aktivno u glumi, iako široki auditorijum to ne vidi, jer nisam u Beogradu i ne pojavljujem se na televiziji - objasnila je glumica jednom prilikom.

Katarina se, inače, nije mnogo promenila fizički, iako su decenije prošle od gorepomenutih serija.

Na fotografijama sa njenog Fejsbuk profila možete videti kako ona danas izgleda:

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