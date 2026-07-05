Aleksandra Jeftanović, iako to mnogi nisu mogli ni da zamisle posle televizijske karijere duge preko tri decenije, stavila je tačku na to poglavlje života.

Odjednom je napustila svoj poslednji projekat voditelja emisije "Kec na 11" na televiziji K1 i nestala sa malih ekrana, naglašavajući da će se uskoro vratiti pred kamere. Međutim, do danas se to nije dogodilo, makar nije stala ispred televizijskih kamera.

Sa druge strane Aleksandra je i te kako aktivna na društvenim mrežama, pa su njeni fanovi oduševljeni slikama koje skoro svakodnevno objavljuje. Savršene modne kombinacije, stilizovana kosa i saveti za šminku... Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Aleksandra je odlučila da radi posao koji je u potpunosti ispunjava i koji joj ne oduzima mnogo vremena, već joj dozvoljava da sinu i ćerki uvek bude dostupna u njihovom odrastanju.

Prelepa kao i uvek, Alekandra nije želela da daje prostora spekulacijama niti tračevima, pa je u jednom od postova na Instagramu pre izvesnog vremena konačno otkrila i gde sad radi.

- Kada sam svoj posao prebacila na mreže obećala sam sebi da vas neću lagati. Želela sam da testiram kreme i da se uverim da je onako kako piše iako je u pitanju brend kom verujem - započela je post Aleksandra i tako i zvanično potvrdila da je sa televizijom gotovo, barem za sada.

Posao je prebacila na društvene mreže i koliko vidimo sjajno joj ide čemu svedoče svakodnevno pratioci kojih sada ima više od 60.000.

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