Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, sa raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Takođe cilja divovska skladišta Vildberisa - najvećeg ruskog onlajn trgovca - spaljujući milijarde evra robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je počeo rat u Ukrajini.

Ruska ambasada u Velikoj Britaniji u ponedeljak je u saopštenju objavila da izveštaji "potvrđuju da se London namerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize" i optužilo Britaniju da "nastoji da zaustavi Rusiju i nanese joj maksimalnu štetu putem posrednika".

"Londonske akcije neizbežno će imati posledice za koje će morati da odgovara", dodali su. "Što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cenu platiti", zaključili su.

❗️Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026

"Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom"

Portparol britanskog Ministarstva odbrane rekao je: "Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predani smo osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. Rusija ne bi trebalo da sumnja u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini i protiv Ujedinjenog Kraljevstva i naših saveznika."

Veruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letelicama dugog dometa usmerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osete uticaj ratnih sukoba.

Prodolžaet goretь krupneйšiй logističeskiй kompleks Wildberries v Koledino v Podolьske Moskovskoй oblasti iz-za ataki BPLA. pic.twitter.com/BjbS1UMwqG — Ateo Breaking (@AteoBreaking) August 16, 2026

Prema podacima Acled-a, nezavisnog promatrača sukoba, u julu je pokrenuto tri puta više takvih udara nego u januaru. Ponovljeni udari duboko u Rusiju prisilili su njenu vojsku da razvuče protivvazdušnu odbranu na veće područje.

Rusko Ministarstvo odbrane u subotu je objavilo da je oborilo 598 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad 19 ruskih regija, kao i Crnog i Azovskog mora te anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim.

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