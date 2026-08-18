"Ja volim ovaj praznik (8. mart, prim.aut), jer živim u svetu gde se žene uglavnom ubijaju, a danas se slavi. Žalosno je što na ovaj dan moramo po 100. put govoriti o ratu, ali mi Srbi i Hrvati nikako da se maknemo od te odvratne teme. To je i tema moje knjige. Međutim, ja sam se zaista nadala da će to tada prestati biti tema, ali čim krenu izbori, mi smo vama neprijatelji, vi ste nama neprijatelji, i tako u krug. Meni je to dosadilo", rekla je Vedrana Rudan.

Tada je bila zadovoljna uspehom svoje knjige "Crnci u Firenci".

"Ja sam zadovoljna zbog knjige. Vreme je jedini kritičar. Ako vreme potvrdi tebe, onda si ti dobar kao pisac. Ima mnogo knjiga o ratu, a danas ih niko ne čita, tako da sam ja srećna što se ta knjiga već dobro prodaje i čita, ali sam žalosna što ratujemo. Ne samo mi, već čitav svet", rekla je Rudan. Foto: Milena Anđela

Rudan je tada navela da smo "svi mi crnci".

"Šta znači mi narod, kada nemamo nikakvu moć. Šta znači mi narod? Danas sam videla na putu u Knez Mihailovoj neka partija deli ruže ženama, i to je sve što oni rade za nas narod, a u pauzi između dva Dana žena ili Dana onoga, dobijamo po male plate, rad na tri meseca, robovski status. Ne samo mi, već čitav svet. Svi smo mi crnci. Pa i vi ste crnci. Potplaćeni, radite danju-noću, dižete se u zoru, smeškate se, a nije vam do smeha. Ja isto tako glumim nekakvu hepi bakicu, ali sve je to laž. Naši obični životi su nešto drugo, Večna borba za nekakav opstanak, nekakav status, da imaš bar za doktora, ili vi detetu za patike", rekla je tada književnica za RTS.

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom.

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