Voditeljka popularnog kviza „Slagalica“ Marija Veljković privukla je pažnju pratilaca objavom koja je odmah otvorila brojna pitanja. Ovoga puta nije bila u studiju emisije po kojoj je publika dobro poznaje, već na mestu gde se snima nova sezona kviza „Potera“.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Marija je atmosferu sa snimanja podelila na svom Instagram profilu, a kratak video propratila je porukom koja je bila dovoljna da zagolica maštu gledalaca.

- Još jedan novi početak - poručila je voditeljka.

Da li Mariju čeka nova uloga?

Iako nije otkrila šta se tačno krije iza njene poruke, činjenica da se pojavila upravo u studiju „Potere“ odmah je pokrenula spekulacije o tome da li bi Marija Veljković mogla da dobije novu ulogu u popularnom kvizu.

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NJena objava ubrzo je privukla veliki broj komentara gledalaca koji sa nestrpljenjem očekuju nove epizode i pokušavaju da odgonetnu šta znači najavljeni „novi početak“.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Za sada, međutim, nije zvanično potvrđeno da li se sprema promena u voditeljskoj postavi „Potere“, niti je poznato šta će tačno biti Marijina uloga.

Dodatnu pažnju privuklo je i pitanje da li će Jovan Memedović nastaviti da vodi kviz. On se povodom spekulacija koje je izazvala Marijina objava za sada nije oglašavao.

(Kurir)

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