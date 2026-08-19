Izrečena joj je uslovna kazna od pet dana zatvora sa rokom provere od godinu dana, i novčana kazna od 50 eura.

Policija je 54-godišnju državljanku Srbije privela nakon njenog nastupa na Žegarskim susretima na obrovačkom području. Istragom u policijskoj stanici Benkovac - Obrovac utvrđeno je da tokom šestodnevnog boravka u Hrvatskoj nije prijavila svoj smeštaj, što je dužna prema Zakonu o strancima. Pregledom javno dostupnih objava na društvenim mrežama, policija je utvrdila i da je 6. marta 2024. objavila jednominutni videozapis pesme "Oj Krajino, moja mila mati". Foto: Instagram/spajicsvetlana

Šta kažu reči pesme

Reči pesme su sledeće:

"Oj Krajino, moja mila mati, oj, dokle ćeš me svojom pjesmom zvati.

Oj Krajino …o…joj, Oj Krajino sad se vraćam tebi. Oj …

I da umrem …o…joj, I da umrem ja žalio ne bih."

U sudskoj presudi stoji da sadržaj snimka veliča takozvanu "Republiku Srpsku Krajinu". Za kršenje javnog reda i mira predviđena je kazna od 700 do 4.000 eura ili do 30 dana zatvora, a za neprijavljivanje boravka kazna od 50 do 700 eura.

Pesma je iz 19. veka

Spajić je na sudskom ispitivanju prvo izjavila da se ne smatra krivom za remećenje javnog reda i mira. Potvrdila je da je boravila kod prijatelja u Kaštelu Žegarskom i da je objavila snimak pesme, ali je rekla da nije smatrala da time narušava suživot građana.

Reč je o tradicionalnoj pesmi čije se izvedbe vežu uz 19. i 20. stoljeće usmene krajiške tradicije, a Pjevačka družina Svetlane Spajić snimila ju je na albumu 2012. godine. Kasnije je tokom ročišta promenila iskaz.

- Morala sam bolje da se informišem šta hrvatskom narodu znači reč Krajina. Očigledno ih podseća na paravojne formacije za vreme rata, a ja na sve to gledam malo drugačije. Žao mi je što je sve tako ispalo. Ubuduće ću voditi računa o ovim stvarima i obećavam da ću ovaj video-zapis odmah ukloniti kako više ne bih uznemiravala hrvatske građane - rekla je Spajić.

Na kraju je priznala krivicu.

- Ako sam tekstom te pesme zaista povredila osećanja hrvatskih građana, izvinjavam se i snosim svu odgovornost. Smatram se krivom za taj prekršaj i upućujem izvinjenje hrvatskom narodu - izjavila je.

Sud - Reč Krajina ima negativnu i uznemirujuću konotaciju

Sud je zaključio da je Spajić priznala oba prekršaja. U obrazloženju presude navodi se da pojam "Krajina" u modernoj Hrvatskoj ima negativnu i uznemirujuću konotaciju i sinonim je za paradržavnu tvorevinu uspostavljenu na okupiranoj teritori.

Sud smatra da je objavom snimka na javno dostupnoj društvenoj mreži "vređala dostojanstvo građana, posebno onih koji su bili izloženi ratnim stradanjima."

- Takvim ponašanjem remetila je suživot hrvatskih građana hrvatske i srpske nacionalnosti - stoji u presudi. Sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir njeno priznanje, žaljenje, izvinjenje i obećanje da će ukloniti snimak.

Zbog toga je ocenio da izvršenje zatvorske kazne nije nužno za postizanje svrhe kažnjavanja i izrekao uslovnu osudu.

(Index.hr)

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