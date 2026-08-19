Visoki ruski general Apti Alaudinov, koga mediji neretko nazivaju "Putinovim džokerom iz Čečenije", izjavio je da Izrael rizikuje da prestane da postoji kao država.

Rekao je da Tel Aviv namerno eskalira sukob na Bliskom istoku kako bi u njega uvukao Sjedinjene Države i NATO, javila je državna novinska agencija TASS. TASS / WillWest News / Profimedia

Precenjivanje snage

General-pukovnik Apti Alaudinov, zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave ruske vojske i komandant čečenskih specijalnih snaga Ahmat, rekao je u sredu za TASS da će regionalni sukob verovatno dalje eskalirati.

Alaudinov: Izrailь možet isčeznutь posle bližnevostočnogo konflikta



V rezulьtate konflikta na Bližnem Vostoke Izrailь možet polnostью isčeznutь. S takoй točkoй zreniя v besede s TASS vыstupil komandir specnaza «Ahmat» MO Rossii general-leйtenant Apti Alaudinov. pic.twitter.com/KkP6jJsnnT — Aleksandr Rыžkov (@ryzhkov154) August 19, 2026

- Moramo shvatiti da će rat na Bliskom istoku samo eskalirati. Verujem da je upravo to cilj Izraela - da što više intenzivira sukob i uvuče u njega Sjedinjene Države i ceo NATO savez - rekao je Alaudinov.

Upozorio je da će Izrael na kraju "preceniti svoju snagu i prestati da postoji kao država".

Tenzije na Bliskom istoku su porasle nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadom na zemlje u regionu u kojima su stacionirani američki vojni resursi.

🚨 Russian Lt. Gen. Apti Alaudinov tells TASS: escalating the Middle East conflict and dragging the US and NATO into it is Israel's core objective.



He adds Israel is "good at this" but will ultimately overestimate its strength. pic.twitter.com/3gn2J5hDx0 — Flash Update (@flashupdatenews) August 19, 2026

Neuspešni pregovori

U junu su Iran i Sjedinjene Države potpisali memorandum o razumevanju čiji je cilj bio okončanje rata i otvaranje puta širem sporazumu. Sporazum je kasnije propao usled međusobnih optužbi za kršenje propisa i obnavljanja neprijateljstava.

Od tada nije bilo napretka u diplomatskim naporima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, a pregovori o širem sporazumu nisu nastavljeni.

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