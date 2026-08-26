Kazna se izvršava nasred ulice, nazivaju je "kaneltraditionen", te vam ne vredi da zovete policiju u pomoć jer je velika verovatnoća da će se i policajci pridružiti "egzekuciji" koja uključuje kilograme cimeta i vezivanje nesrećnika za ulične svetiljke!

Dakle, "kaneltraditionen" je običaj koji nalaže prijateljima i porodici na 25. rođendan zaspu slavljenika cimetom ako još nije u braku. Reč je o vrlo haotičnom, neurednom i neverovatno zabavnom ritualu koji ima duboke istorijske korene te danas doživljava globalnu slavu upravo zahvaljujući internetu.

Koreni običaja sežu do srednjovekovnih trgovaca

Iako se cimet veže za 25. rođendan, priča zapravo započinje sa starijom i ljućom tradicijom vezanom za biber i 30. rođendan. Koreni sežu čak u 16. vek, u doba Hanzeatske lige, kada su trgovci začinima, poznati pod nazivom pebersvends, putovali širom Evrope. Zbog njihovog nomadskog životnog stila mnogi su ulazili u četvrtu deceniju života kao neženje, a naziv pebersvend postao je kolokvijalni izraz za starijeg neoženjenog muškarca.

Zanimljivo je da se tema provlači i kroz dansku književnost, pa je čak i slavni Hans Kristijan Andersen 1858. godine napisao bajku o "paprenom momku" koji je ceo život ostao samac.

Ipak, tradicija sa cimetom znatno je novijeg datuma. Smatra se mlađom verzijom običaja sa biberom, a prvi zapisi o njoj pojavljuju se tek šezdesetih godina prošlog veka, i to na poluostrvu Jutland.

Običaj se tek tokom osamdesetih proširio na ostatak Danske i postao jedan od najprepoznatljivijih danskih kulturnih običaja današnjice, pogotovo među mlađim generacijama.

Cimet, voda i vezanje za stub: Kako izgleda ritual?

Izvođenje ovog običaja varira od jedne grupe prijatelja do druge, no neki su elementi gotovo uvek prisutni. Sve započinje kao iznenađenje.

Prijatelji često "otimaju" slavljenika ili slavljenicu, a zatim ih imobilizuju, najčešće vezivanjem za fiksni objekt poput stabla, stolice ili, u klasičnoj verziji, stuba javne rasvete. Posle vezivanja sledi glavni događaj: zasipanje cimetom.

Količine mogu da variraju od simbolične vrećice do nekoliko kilograma praha, zavisno od kreativnosti i entuzijazma prijatelja. Da bi se postigao što dramatičniji i fotogeničniji efekat, slavljenik se često najpre polije vodom.

Ceo se događaj, naravno, pomno dokumentuje fotografijama i videozapisima koji neretko postaju viralni na platformama poput TikToka i Instagrama.

A što sa tridesetima? Dobrodošli u svet bibera

Ako osoba dočeka i 30. rođendan bez venčanog prstena, tradicija se diže na novi i znatno "ljući" nivo. Cimet se zamenjuje biberom.

Prelazak na biber simboličan je; taj začin je oštriji, prodornijeg mirisa i osetno neugodniji na koži. To je humoristički način na koji prijatelji poručuju slavljeniku da je njegov status "paprenog momka" ili "paprene djeve" sada postao služben.

Uz uobičajeno zasipanje, slavljenici često dobijaju i prigodne darove, poput velikih mlinova za biber. Ponekad prijatelji odu korak dalje te ispred kuće slavljenika izrade ogromnu skulpturu mlina za biber, najčešće od starih bačvi za ulje, koja, kako navode učesnici, često poprimi falusni oblik.

Nije posredi sramoćenje

Uprkos svemu, važno je naglasiti da običaj uopšte nije oblik društvenog pritiska ili ismevanja. Danci su poznati po liberalnim stavovima, a statistika im ide u prilog. Prosečna starost za sklapanje prvog braka u Danskoj je oko 35 godina za muškarce i 32 godine za žene.

Biti slobodan sa 25, pa čak i sa 30, u Danskoj je nešto potpuno normalno, a ne izuzetak. Tradicija preživljava ne kao osuda, već kao savršen izgovor za dobru zabavu i stvaranje zajedničkih uspomena.

BONUS VIDEO: