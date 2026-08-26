Iako je preminuo pre deceniju i po, delo muzičara, dramaturga i voditelja Milana Delčića Delče je nastavilo da živi do danas. Tako mnogi još uvek rado slušaju pesme kao što su "Izgleda da mi smo sami", "Koliko imaš godina", "Beograd spava", "Siđi do reke", "O, je", "Da da dirla da" , "Hajde polako".

Delča je imao je samo 51 godinu kada je krajem jula 2011. izgubio bitku sa opakom bolešću sa kojom se dostojantveno borio skoro čitavu deceniju. NJegovi roditelji dugo nisu ni znali da boluje i da ide na terapije. Kada je preminuo otkrili su koliko je zapravo bio privržen porodici.

- Jako nas je pogodila ova vest. Nismo doskora ništa znali o njegovoj bolesti. Sve dok nije legao u bolnicu. Majka Dušanka je trebalo da ide na operaciju srca pre četiri godine i nikako nije smela da se nervira. Zato je Milan želeo da nas poštedi nerviranja. Mislio je da će nas ubiti ako nam bude rekao da ima rak - ispričao je ranije Milanov otac. Foto: Jutjub printskrin/mdelcic

- Nama je govorio kako ide na neki put od mesec dana, uzeo bi kofer i otišao, a u stvari je odlazio u bolnicu na terapije zračenja. Kada bi mu bilo bolje, ponovo bi se vraćao kući. Bolje da mi je rekao, siguran sam da bih mu pomogao da ne trpi toliku bol - dodao je tada Delčićev otac.

Milan je rođen u Pirotu 19. novembra 1960. godine, detinjstvo je proveo u Kruševcu, gde je završio niže razrede osnovne škole pre nego što se sa porodicom preselio u Beograd. Početkom osamdesetih debitovao je na jugoslovenskoj muzičkoj sceni sa bendom "U škripcu".

Marta 2007. godine, koncertom u Domu omladine, Delča je obeležio više od 20 godina bavljenja muzikom. Godine 1984. diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je autor je nekoliko pozorišnih predstava: "Hari ne putuje vozom", "Kraljevo blago" (Atelje 212), "Transsex hard-core one man show" (Bitef teatar), "Radmilo Gnusni i Radmila Pogana" (Bitef teatar).

Delčić je, takođe, autor i režiser priče "Lepe, čiste, dobre" u omnibusu "Beogradske priče", dramaturg televizijske serije "Dome, slatki dome", scenarista serije "U ime zakona" i koscenarista filma "Ne skreći sa staze". Pojavljivao se u filmovima "Slatko od snova" (1994) i "Sivi kamion crvene boje" i u TV seriji "Otvorena vrata" (1994-1995).

Na televiziji Art Milan je vodio emisiju "Kult detektivi" i noćni program "Kabinet doktora Mrmora". Jedno vreme je bio muzički urednik televizije Metropolis. U aprilu 2010. održao je samostalnu izložbu fotografija pod nazivom "Manhattan from Brooklyn". Bilo je izloženo devet fotografija nastalih tokom 2009. godine, na kojima je Delčić pokušao da dočara svoj utisak Menhetna tokom kišnih i oblačnih večeri.

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