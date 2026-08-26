Muškarac sa područja opštine Čavle u Hrvatskoj kažnjen je zbog oglasa za prodaju ogrevnog drveta koji je objavio na Fejsbuk marketplejsu. Opštinski sud u Rijeci proglasio ga je krivim za neregistrovano obavljanje trgovine na malo.

Prema presudi, preko svog korisničkog profila ponudio je na prodaju piljeno i cepano ogrevno drvo po tadašnjoj ceni od 550 kuna po metru (73 evra), uz prevoz. Sud je utvrdio da je prodajom ostvario imovinsku korist iako nije bio registrovan za obavljanje trgovine na malo.

Inspektor pronašao oglas na Fejsbuku

Slučaj je otkriven tokom inspekcijskog nadzora. Inspektor Državnog inspektorata pronašao je na Fejsbuk marketplejsu oglas u kojem je muškarac nudio pet metara ogrevnog drveta, nakon čega ga je pozvao radi provere legalnosti prodaje. Foto: Depositphotos/TTstudio

Muškarac se odazvao pozivu, a tokom nadzora utvrđeno je da je drva već prodao poznaniku za 1.000 kuna (oko 133 evra). Kao deo dogovora dobio je i aluminijumske felne za automobil.

Kako je naveo, nakon prodaje je jednostavno zaboravio da ukloni oglas. Inspekcija je, međutim, utvrdila da nije registrovan za trgovinu na malo.

Sud je na osnovu iskaza inspektora i dokumentacije zaključio da je počinjen prekršaj prema hrvatskom Zakonu o trgovini.

Kazna 660 evra, ali može da plati 440

Muškarcu je izrečena novčana kazna od 660 evra (nešto manje od 80.000 dinara), koju treba da plati u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko u predviđenom roku uplati dve trećine kazne, odnosno 440 evra, smatraće se da je novčana kazna plaćena u celosti.

Pored toga, sud mu je oduzeo imovinsku korist ostvarenu prekršajem u iznosu od 72 evra, a moraće da plati i 30 evra troškova prekršajnog postupka.

Sud prilikom određivanja kazne nije utvrdio posebne olakšavajuće ni otežavajuće okolnosti. Na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Visokom prekršajnom sudu Hrvatske.

(Fuiman.hr)

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