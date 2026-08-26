Pekar iz Bavarske, koji kaže da je morao da potroši 15.000 evra (gotovo dva miliona dinara) na nove vage nakon svađe sa kupcem oko polovine vekne hleba, dospeo je na naslovne strane širom Nemačke.

Spor se dogodio u Pfafenhofenu na Ilmu, gradu severno od Minhena, gde pekar Matijas Brajtner već decenijama prodaje polovine vekni kupcima koji ne žele da kupe ceo hleb.

Spor je započeo imejlom

Kako su prvi preneli Bild i RTL, svađa je počela kada je kupac poslao imejl sa žalbom nakon što je kod kuće izmerio polovinu vekne i otkrio da je 10 grama lakša od polovine navedene težine cele vekne.

- Nekad dobijete, nekad izgubite. Sledeći put će sigurno biti deset grama više - odgovorio mu je Brajtner. Foto: Depositphotos/billiondigital

Kupac se nakon toga obratio nadležnima, a lokalni Zavod za mere i tegove rekao je Brajtneru da više ne može da prodaje polovine vekni bez njihovog pojedinačnog merenja.

Ova pravila proističu iz nemačke Uredbe o gotovim pakovanjima, koja primenjuje zahteve EU, kao i dodatne nacionalne propise.

Brajtner kaže da ne želi da prodaje unapred upakovane polovine hleba, što znači da porcije koje se seku za kupce sada moraju da se mere na samom mestu prodaje. Zbog toga je, kako objašnjava, morao da instalira nove vage u svim svojim pekarama, što ga je ukupno koštalo oko 15.000 evra. Foto: Depositphotos/AntonMatyukha

Brajtner je dodao da su neke druge pekare prestale da prodaju polovine vekni jer su se plašile sličnih pritužbi i problema sa inspekcijom za mere i tegove.

Nemački sudovi beleže porast broja slučajeva

Odvojeno od ovog slučaja, nemački sudovi prijavili su nagli porast broja parnica, pri čemu pojedini zvaničnici sugerišu da veštačka inteligencija olakšava ljudima pripremu obimnih pravnih podnesaka.

Prema izveštajima medija "Tagesschau" i "Süddeutsche Zeitung", do avgusta je Radnom sudu u Berlinu podneto više od 16.000 tužbi - otprilike onoliko koliko bi normalno primili tokom cele godine.

Zvaničnici su naveli sve veću upotrebu AI alata, uključujući "ChatGPT" i "Gemini", kao jedan od mogućih faktora za ovaj porast, jer korisnicima omogućavaju brzu izradu dugačkih pravnih dokumenata.

Ipak, nema dokaza da je veštačka inteligencija imala bilo kakvu ulogu u pritužbi protiv Brajtnerove pekare.

(Euronews)

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