Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u petak 28. avgusta obeležavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina.

Ovaj dan se posebno izdvaja kao praznik žene i dece, a provodi se u molitvi i blagostanju.

Molitva na Veliku Gospojinu

I majke, i deca, i bolesni, i svi oni kojima je potrebna Božja milost i pomoć treba na ovaj dan da pred ikonom izgovore ove reči: Foto: SPC

- Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Amin.

Narodni običaji

Kada je reč o narodnim verovanjima i običajima vezanih za Veliku Gospojinu postoji nekoliko stvari koje je neophodno uraditi. Takođe, postoje četiri stvari koje, po narodnim verovanjima, nikako ne biste smeli da radite.

Prema starom verovanju, dom treba detaljno pospremiti pred Veliku Gospojinu, jer čistoća prostora donosi blagostanje i slogu u porodicu.

Pošto se Velika Gospojina smatra velikim ženskim praznikom, žene i majke bi trebalo da u ovim danima pronađu preko potreban mir i predah od teških fizičkih poslova.

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