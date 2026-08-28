Dušica Jakovljević može da se pohvali zanimljivom porodičnom lozom. NJen deda-stric Stojan Jakovljević bio je načelnik na Golom otoku, a pradeda je branio radio-stanicu beogradskih ilegalaca u okupiranom Beogradu, za vreme Drugog svetskog rata.

- Deda-stric voditeljke s Pinka Dušice bio je jedan od vodećih ljudi na Golom otoku, zatvoru za političke zatvorenike u posleratnoj Jugoslaviji (tada se to zvalo "prevaspitavanjem") - rekao je izvor Kurira.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Partizanska porodica

- Da, rođeni brat mog dede Branka je bio načelnik zatvora na Golom otoku i pukovnik republičke policije. Umro je davno pre mog rođenja. Drugi stric Drago je bio prvi posleratni diplomac Medicinskog fakulteta i, prema priči mog oca, znao je anatomiju ljudskog tela bez ijedne greške. Cela porodica je bila u partizanima i prošla kroz čuvene bitke na Neretvi i Sutjesci.

Ali to nije sve. Voditeljka je objasnila još zanimljivih istorijskih podataka.

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- Pradeda-stric po liniji tatine majke, Đorđe Stefanović, držao je kafanu na Senjaku, nedaleko od "Šehera", a u podrumu ispod lokala je bila partizanska radio-stanica koju su Nemci tri godine tražili i nisu mogli da je nađu. Prva supruga mu je bila dvorska šnajderka, a druga ga je upropastila i pokazala da je gostio nemačke vojnike, što je bilo ravno izdaji. On je bio prijatelj Žanke Stokić i princa Đorđa - kaže Dušica.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

I ženska linija ima zanimljivu priču:

- Prababa Grozda je za vreme okupacije pomagala beogradskim ilegalcima (mnogo kasnije nazvanim "Otpisani"). Uprkos tome što je u bombardovanju 6. aprila izgubila kuću na Dorćolu, bez ikakve vesti o mužu, za koga je tek tri godine kasnije saznala da je odveden u zarobljeništvo, i četvoro male dece, aktivno je učestvovala u akcijama beogradskih rodoljuba: napadu na garažu, spasavanju Jelene Ćetković i mnogim drugim - otkrila je Dušica.

(Kurir)

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