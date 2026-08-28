Nakon razvoda Meline Galić nekada DŽinović, a sada Arnold i Harisa DŽinovića, porodični odnosi, prema pisanju medija i ranijim izjavama pevača, dodatno su se zakomplikovali. Kako se navodilo, Đina je bliža majci, dok je njen brat Kan ostao uz oca, sa kojim živi u luksuznoj vili na Senjaku.

Foto: ATA images/A. Ahel

Haris je u nekoliko navrata javno govorio o odnosu sa ćerkom, dok se Đina do sada nije detaljno oglašavala na tu temu.

Ipak, njen najnoviji potez ponovo je pokrenuo priče o njihovom odnosu. Naime, Đina je na društvenim mrežama podelila deo intervjua u kojem jedna devojka emotivno govori o svom odnosu sa ocem, kao i o stvarima iz prošlosti koje mu, kako ističe, ne može da oprosti.

Objava je odmah privukla pažnju njenih pratilaca, koji su počeli da se pitaju da li je Đina ovom objavom želela da pošalje određenu poruku i da li se sadržaj videa može povezati sa njenim odnosom sa ocem. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nikada više neću pričati sa mojim ocem. Nikada više. Živ je, nažalost. Nikada mu neću oprostiti. Mislim da ne treba oprostiti svima sve. Treba ih ostaviti tamo gde jesu. Mogu da nastavim bez tebe dalje. Ako umreš danas, biće to dobar dan za mene - navodi se u snimku koji je Đina repostovala.

(Kurir)

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