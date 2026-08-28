Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Diline, šokirala je sve najnovijom objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrila da je doživela tešku nesreću tokom pada sa električnog trotineta. Prilikom ove nezgode, Dijana je slomila vilicu i ostala bez osam prednjih zdravih zuba.

Foto: Instagram printskrin/diline_dijana

Stomatolog je Dijani Diline morao da izvadi osam polomljenih zuba u korenu, nakon čega je podvrgnuta operativnom zahvatu ugradnje implantata u obe vilice. Tokom zahvata otvarane su joj gornje i donje desni kako bi se u njih ugradilo ukupno pet implantata.

O celokupnoj drami, operacijama i procesu oporavka, Dijana se oglasila sledećom izjavom: Foto: Instagram printskrin/diline_dijana

- Proći će i ove muke i krezavost i jedva čekam da vidite nove još lepše. Zubar mi je izvadio osam polomljenih zuba u korenu, otvarali su mi gornje i donje desni i onda u njih stavili pet implantata. Ostala sam bez osam prednjih zdravih zuba sve zbog pada sa električnog trotineta, kada sam polomila i vilicu. Sekund nepažnje je meni doneo milion problema pa čak i onu paralizu pola lica na četiri meseca.

Takođe, u svom stilu je opisala i trenutnu fazu oporavka: Foto: Instagram printskrin/diline_dijana

- Trenutno krezavi, naduti i modri Drakula. Od pakla do raja.

Nije imala mimiku na licu

Dijana se, podsetimo, svojevremeno obratila pratiocima na Instagramu i otkrila kako je tekao proces oporavka.

- Nisam htela da se javljam dok ovo ne prođe, ali evo mesec dana i slabo prolazi - navela je Dijana Dilajn i dodala:

Foto: Instagram printskrin/diline_dijana

- Još uvek mi leva strana lica nema funkciju, zbog toga sam tako dugo ostala u Beogradu. Kako bih uradila sve analize, jer sam sigurnija u naše doktore, ali i kako me deca ne bi videla takvu.

Dijana tri nedelje nije čula na levo uho, niti videla na levo oko. Foto: Instagram printskrin/diline_dijana

- Tri nedelje nisam čula, ni videla na levo oko i uho, ali se sada sve vraća. Nadam se brzom oporavku - poručila je Dijana Dilajn koja je snimila svoje lice i pokazala kako izgleda u procesu oporavka.

- Ako imate savete za facijalis prouzrokovan operacijom i nagnječenjem nerva, kao i savete za oporavak, pišite. Ja znam da će proći, ali malo sporo ide - dodala je još Dijana Radonjić.

(Blic)

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