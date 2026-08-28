Načelnik Privlake Gašpar Begonja potvrdio je  da se na partizanskom spomeniku koji je upravo on maknuo iz javnog prostora nalazi ime njegovog dede.

- Da, istina je da je prvo ime na spomen-ploči ime mog pokojnog dede Ive Begonje - napisao je kratko u mejlu HDZ-ov čelnik ove zadarske opštine dostavljenom portalu hrvatskog nedeljnika Novosti.

 

 

U bogatoj i neslavnoj istoriji čišćenja javnih površina od antifašističkih spomenika u Hrvatskoj, time je, piše portal, dobijena i morbidna epizoda u kojoj su počinioci doslovni unuci osoba čija su imena ugravirana na spomenicima.

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Begonjin deda Ive stradao je 1945. godine ratujući na zadarskom području protiv, kako se navodi, fašističkih okupatora i domaćih izdajnika. Početkom osamdesetih, u njegovu čast i sećanje na još 47 "palih boraca narodnooslobodilačkog rata" i "žrtava fašističkog terora" iz Privlake, podignut je spomenik u dvorištu mesne osnovne škole.

 

 

Na postolju s pločama stajala je bronzana statua partizana, autorsko delo akademskog vajara i rođenog Privlačanina Mate Šanga. Pre dve sedmice opštinski bager uništio je postolje, dok su ploče i spomenik navodno maknuti na sigurno. Trajno odstranjivanje spomenika škola i opština opravdali su uvođenjem "primerenih sadržaja za decu".

Čini se da nalogodavac rušenja i dalje misli da je to bila dobra ideja.

 

 

- Ploče će se izmestiti na mesno groblje. Smatramo da je to primereno, jer u školsko dvorište ne znam da je neko u zadnjih 30 godina došao zapaliti svijeće ili položiti cveće, a ovako će to na groblju sigurno biti barem za Dan mrtvih - rekao je Begonja Novostima.

Načelnik pritom ima potrebu da naglasi da je on samo sproveo odluku osnovnoškolskog odbora, koji je u julu izglasao predlog da opština makne spomenik.

 

 

Načelnik je, kazao je Begonja, već devet godina i nikada do ove situacije nije razmišljao o izmeštanju spomenika, ali uvažava stav školskog odbora i njihove odluke.

(Tanjug)

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