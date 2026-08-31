Incident se dogodio u septembru 2025. godine u policijskom pritvorskom centru u Lincu. Policajac je prilikom provere pritvorenika uporedio samo ime i prezime ti nije proverio datum rođenja, zbog čega je iz pritvora pušten muškarac koji je trebalo da ostane u pritvoru. Nisu otkriveni detalji za šta je bio pritvoren muškarac koji se slučajno našao na slobodi.

Posle incidenta protiv policajca je pokrenut disciplinski postupak. Tokom postupka utvrđeno je da je počinio i druge povrede službene dužnosti. Između ostalog, u dva navrata proveravao je registarske tablice u policijskom informacionom sistavu bez službenog opravdanja.

Proveravao tablice za svoju devojku

Kako piše austrijski Krone, policajac je tokom saslušanja pred disciplinskom komisijom priznao povrede za koje je terećen. Objasnio je da je registarske tablice provjeravao za svoju devojku posle saobraćajne nesreće jer je želeo da dođe do podataka povezanih sa osiguranjem. Foto: Depositphotos/Tadzo

Disciplinska komisija zaključila je da je policajac počinio više povreda službene dužnosti, od kojih su neke ocenjene kao ozbiljne. Zbog svega je kažnjen novčanom kaznom od 6.000 evra, a naloženo mu je i plaćanje 500 evra sudskih troškova.

Odluka disciplinske komisije donesena je posle postupka pokrenutog zbog incidenta iz septembra 2025., ali javno je objavljena tek sada.

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