Incident se dogodio u septembru 2025. godine u policijskom pritvorskom centru u Lincu. Policajac je prilikom provere pritvorenika uporedio samo ime i prezime ti nije proverio datum rođenja, zbog čega je iz pritvora pušten muškarac koji je trebalo da ostane u pritvoru. Nisu otkriveni detalji za šta je bio pritvoren muškarac koji se slučajno našao na slobodi. 

Posle incidenta protiv policajca je pokrenut disciplinski postupak. Tokom postupka utvrđeno je da je počinio i druge povrede službene dužnosti. Između ostalog, u dva navrata proveravao je registarske tablice u policijskom informacionom sistavu bez službenog opravdanja.

Proveravao tablice za svoju devojku

Kako piše austrijski Krone, policajac je tokom saslušanja pred disciplinskom komisijom priznao povrede za koje je terećen. Objasnio je da je registarske tablice provjeravao za svoju devojku posle saobraćajne nesreće jer je želeo da dođe do podataka povezanih sa osiguranjem.

Foto: Depositphotos/Tadzo

 

Disciplinska komisija zaključila je da je policajac počinio više povreda službene dužnosti, od kojih su neke ocenjene kao ozbiljne. Zbog svega je kažnjen novčanom kaznom od 6.000 evra, a naloženo mu je i plaćanje 500 evra sudskih troškova.

Odluka disciplinske komisije donesena je posle postupka pokrenutog zbog incidenta iz septembra 2025., ali javno je objavljena tek sada.

Pročitajte još

Filmska pljačka u Beču: U toku radnog vremena nestala ogrlica

Filmska pljačka u Beču: U toku radnog vremena nestala ogrlica

08:53

Vatrogasca (32) ubo stršljen, kroz par minuta je preminuo

Vatrogasca (32) ubo stršljen, kroz par minuta je preminuo

14:04

"Putin cilja i Beč" Ministarka o tome ko u AUS "radi" za Ruse

"Putin cilja i Beč" Ministarka o tome ko u AUS "radi" za Ruse

13:13

Ovde je živeo Bin Laden: Jutjuber otišao u Pakistan i otkrio

Ovde je živeo Bin Laden: Jutjuber otišao u Pakistan i otkrio

15:45

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
Vesti

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića
Vesti

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića

BONUS VIDEO:

#austrijska policija #Austrija vesti #policajac #Austrija
Komentari 0
ЦЕО РЕГИОН ЗАТЕЧЕН! Ево шта је Тијана Бошковић урадила Хрватици након меча (ВИДЕО)

CEO REGION ZATEČEN! Evo šta je Tijana Bošković uradila Hrvatici nakon meča (VIDEO)