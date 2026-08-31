Princeza Dajana nastradala je u saobraćajnoj nesreći zajedno sa tadašnjim partnerom Dodijem al Fajedom i vozačem Anrijem Polom, dok je telohranitelj Trevor Ris-DŽouns zaradio teške povrede, ali je kasnije uspeo da se oporavi. On nije mnogo pričao o slučaju, jer se ničeg ne seća. No, bilo je ljudi koji su svedočili poslednjim ovozemaljskim trenucima nikad prežaljene "kraljice srca"...

Među njima je bio i vatrogasac Zavijer Gurmelon, koji je sa kolegama brzo stigao na mesto nesreće i učestvovao u procesu izvlačenja žrtava iz smrskanog mercedesa. Automobil u kojem se nalazila princeza Dajana ušao je u tunel velikom brzinom, a u pokušaju da zaobiđe drugo vozilo i pobegne paparacima, Pol je izgubio kontrolu i udario o betonski stub. Kola su se potom odbila o suprotni zid. Posledice su bile stravične.

Prilikom analiziranja okolnosti pod kojima je došlo do tragedije, utvrđeno je da se kazaljka brzinomera zaustavila između 95 i 105 kilometara na čas, a u podvožnjaku je dozvoljeno pola od toga – do 50. Od siline udarca, vozač i Dodi ostali su na mestu mrtvi. Foto: PIERRE BOUSSEL/AFP/Profimedia

Uzrok smrti jedne od najpopularnijih žena 20. veka, čija se zvezdana aura "prelila" i u ovo aktuelno stoleće, bila je saobraćajna nesreća. Nepažnja, alkohol u krvi šofera, nekontrolisana brzina... Tako glasi zvanična verzija. Čulo se bar još hiljadu onih nezvaničnih, raznih spekulacija i teorija zavere, ali, jedini koji bi mogao da kaže šta se zaista dogodilo bio bi Ris-DŽouns. Međutim, sećanje mu je trajno izbrisano.

Vatrogasci, policajci i službenici hitne pomoći nisu odmah znali o kome je reč. Nisu prepoznali princezu od Velsa. Poslednja osoba koja je razgovala sa njom bio je upravo Gurmelon. Video je da je živa i da otežano diše, pa se prvo postarao da joj oslobodi pluća kako bi došla do vazduha. U tim trenucima nije mogao da pretpostavi koliko su njene povrede ozbiljne, a vidljiva je bila samo ona na ramenu.

Foto: David Hartley/Shutterstock Editorial/Profimedia

‒ Držao sam je za ruku i rekao joj da bude mirna, da sam tu kako bih joj pomogao. Da budem iskren, verovao sam da će preživeti. Bila je svesna ‒ ispričao je Havijer pre nekoliko godina. Disala je i čak razgovarala. - Tek kada smo je smestili u kola hitne pomoći, saznao sam o kome je reč. Kapetan mi je rekao ko je to, a onda sam i sam shvatio zašto mi je delovala poznato.

‒ Moj bože, šta se dogodilo ‒ bilo je prvo što je princeza Dajana rekla. I poslednje. NJene poslednje reči na ovom svetu. Kada su je izvukli iz automobila, odvezli su je u najbližu bolnicu "Piti-Salpetrije", gde je sat vremena kasnije izdahnula uprkos naporima lekara.

BONUS VIDEO: