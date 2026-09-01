Fotografija, koju je prvobitno objavio Instagram profil Cadets.vernon, prikazuje ženu u maskirnoj uniformi kanadske vojske pored osobe u kadetskoj uniformi.

Hegset nije dodatno objasnio svoju objavu, ali ona dolazi u skladu sa njegovim višestrukim pozivima na strože standarde fizičke spremnosti u američkoj vojsci, koje često sažima porukom ''fit, a ne debeli''.

Pripadnici kanadskog kadra instruktora kadeta deo su rezervnog sastava kanadskih oružanih snaga. Reč je o približno 7.800 oficira zaduženih za bezbednost, nadzor, administraciju i obuku više od 52.000 kadeta, prema podacima kanadskog Ministarstva nacionalne odbrane.

Hegsetova kampanja za ''fit'' vojsku

Telesna težina i fizička kondicija ključne su teme Hegsetovih nastojanja da pooštri kriterijume u američkoj vojsci.

U aprilu 2025. godine, na Ratnom koledžu američke kopnene vojske, poručio je vojnim liderima da moraju da budu ''fit, a ne debeli, oštri, a ne zapušteni''.

Govorio je i o reviziji standarda fizičke kondicije, obuke i spremnosti u čitavoj vojsci. NJegova retorika dodatno je zaoštrena na skupu visokih američkih vojnih komandanata u Kvantiku u septembru 2025. godine.

Na tom skupu predstavio je strože standarde fizičke spremnosti i izgleda i poručio: - Potpuno je neprihvatljivo videti debele generale i admirale u hodnicima Pentagona.

Foto: Andrew Harnik/Getty images/Profimedia

U istom govoru požalio se i na ''debele trupe'' u vojnim formacijama. Pentagon je nakon toga izdao nove smernice koje se odnose na fizičku spremnost i standarde izgleda.

Zategnuti odnosi Vašingtona i Otave

Hegset je sličnu retoriku nastavio da koristi i tokom 2026. godine. U februaru je na X-u pohvalio američku vojsku porukom: ''Svaka čast @USArmy. Zasnovano na zaslugama i FIT, a NE debeli.''

U maju je diplomiranim kadetima na Vest Pointu rekao: - Vi ste fit, niste debeli. Disciplinovani ste, a ne rastrojeni.

Hegsetova objava o kanadskom kadetskom programu dolazi u trenutku zategnutih odnosa između Vašingtona i Otave.

Dve zemlje suočavaju se sa ozbiljnim trgovinskim sporom i rastućim tenzijama oko pitanja kanadskog suvereniteta.

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