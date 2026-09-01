Fotografija, koju je prvobitno objavio Instagram profil Cadets.vernon, prikazuje ženu u maskirnoj uniformi kanadske vojske pored osobe u kadetskoj uniformi.

Hegset nije dodatno objasnio svoju objavu, ali ona dolazi u skladu sa njegovim višestrukim pozivima na strože standarde fizičke spremnosti u američkoj vojsci, koje često sažima porukom ''fit, a ne debeli''.

Pripadnici kanadskog kadra instruktora kadeta deo su rezervnog sastava kanadskih oružanih snaga. Reč je o približno 7.800 oficira zaduženih za bezbednost, nadzor, administraciju i obuku više od 52.000 kadeta, prema podacima kanadskog Ministarstva nacionalne odbrane.

Hegsetova kampanja za ''fit'' vojsku

Telesna težina i fizička kondicija ključne su teme Hegsetovih nastojanja da pooštri kriterijume u američkoj vojsci.

Pročitajte još

Ništa od drugarstva? Kim osudio neprijateljsku politiku SAD

Ništa od drugarstva? Kim osudio neprijateljsku politiku SAD

08:45

"To je otimanje zemlje - gramzive, mafijaške SAD"

"To je otimanje zemlje - gramzive, mafijaške SAD"

16:32

Tramp preimenovao ponos Kanade - sad se zove "Amerika"!

Tramp preimenovao ponos Kanade - sad se zove "Amerika"!

11:22

Tramp kažnjava EU zbog Irana?Smanjen rok za reviziju SAD trupa

Tramp kažnjava EU zbog Irana?Smanjen rok za reviziju SAD trupa

10:38

U aprilu 2025. godine, na Ratnom koledžu američke kopnene vojske, poručio je vojnim liderima da moraju da budu ''fit, a ne debeli, oštri, a ne zapušteni''.

Govorio je i o reviziji standarda fizičke kondicije, obuke i spremnosti u čitavoj vojsci. NJegova retorika dodatno je zaoštrena na skupu visokih američkih vojnih komandanata u Kvantiku u septembru 2025. godine.

Na tom skupu predstavio je strože standarde fizičke spremnosti i izgleda i poručio: - Potpuno je neprihvatljivo videti debele generale i admirale u hodnicima Pentagona.

 

Foto: Andrew Harnik/Getty images/Profimedia

 

U istom govoru požalio se i na ''debele trupe'' u vojnim formacijama. Pentagon je nakon toga izdao nove smernice koje se odnose na fizičku spremnost i standarde izgleda.

Zategnuti odnosi Vašingtona i Otave

Hegset je sličnu retoriku nastavio da koristi i tokom 2026. godine. U februaru je na X-u pohvalio američku vojsku porukom: ''Svaka čast @USArmy. Zasnovano na zaslugama i FIT, a NE debeli.''

U maju je diplomiranim kadetima na Vest Pointu rekao: - Vi ste fit, niste debeli. Disciplinovani ste, a ne rastrojeni.

Hegsetova objava o kanadskom kadetskom programu dolazi u trenutku zategnutih odnosa između Vašingtona i Otave.

Dve zemlje suočavaju se sa ozbiljnim trgovinskim sporom i rastućim tenzijama oko pitanja kanadskog suvereniteta.

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
Vesti

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića
Vesti

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića

BONUS VIDEO:

#Kanada vesti #Pit Hegset #SAD vesti #Amerika vesti #vojska #američka vojska #kanadska vojska #vojnikinja
Komentari 0
РАКЕТНИ НАПАД НА ЕЛЕКТРАНУ У НЕМАЧКОЈ: Експлозивом гађали највеће постројење у Бранденбургу

RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu