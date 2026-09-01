U Srbiji postoji devet mesta koja se zovu Prnjavor, a ako se saberu sva naselja, sela i zaseoci, u našem regionu postoji čak 160 Prnjavora.

Ono što je karakteristično za mesta sa ovakvim nazivom je to što se nalaze u neposrednoj blizini manastira. Upravo je to razlog zašto se tako i zovu.

U prnjavorima su živeli najamni radnici, koji su obrađivali nekada ogromna manastirska imanja. Pošto je većina najamnika živela u bednim uslovima ova sela su obično bila siromašna, slabo uređena i mala. Foto: D. Dozet

LJudima je često netačno prva asocijacija na Prnjavor reč „prnje“ koja označava neuredni komad tkanine ili garderobe. Ipak, prema nekim izvorima, ime ovih brojnih mesta potiče od reči „pronija“, koja označava veleposed u srednjovkovnoj Srbiji.

Mesta sa ovim ili sličnim nazivom srećemo širom bivše Jugoslavije, a najčešća su u predelima gde ima više manastira. Ako nam je taj podatak poznat, onda ne čudi činjenica da su prnjavori posebno česti na području Fruške gore, budući da na tom prostoru postoji čak 16 manastira. Kod nekih je naziv „prnjavor“ zadržan i u sopstvenom imenu uz ime manastira, kome je služio - Krušedol Prnjavor i Bešenovački Prnjavor, dok je kod drugih preuzet naziv obližnjeg manastira - Velika Remeta ili Grgeteg.

Tako je na primer naselje Krušedol Prnjavor u opštini Irig, u Vojvodini vezano je za izgradnju manastira u periodu od 1509. do 1512. godine. Manastir je raspolagao velikim posedima koji su zahtevali radnu snagu, pa je na svojim imanjima naseljavao siromašne seljake i izbeglice s turske teritorije. Foto: D. Dozet

Danas naziv Prnjavor nose sela, zaseoci ili naselja u okviru opština i gradova. Tako selo Jošanički Prnjavor kraj Jagodine datira iz 14. veka i nastanka manastira Jošanica, kada su se izbeglice sa juga Srbije naselile na manastirskoj zemlji.

Kraj Jagodine danas postoje dva Prnjavora - Ivkovački i Jošanički, kraj Rekovca je Kalenićki Prnjavor, a ima ih i u blizini Kragujevca, Šapca, Trstenika, Gornjeg Milanovca, Iriga, Batočine, itd.

Pored Srbije, naselja Prnjavor postoje i u okruženju. U Republici Srpskoj postoji verovatno najpoznatiji „prnjavor“ - grad Prnjavor i istoimena opština, a istoimena naselja postoje i širom regiona u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Rumuniji, itd.

BONUS VIDEO: