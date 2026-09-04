Hrvatski pevač Toni Cetinski ponovo je u žiži javnosti nakon što se pojavio na Županijskom sudu u Zagrebu kako bi izneo svoju odbranu.

On je jedan od petoro optuženih koji su odlučili da svoju nevinost dokažu na sudu, nakon što je USKOK podigao čak 15 optužnica protiv više od 230 ljudi zbog davanja mita za lažni upis vakcinacije. Foto: ATA images/A. Ahel

Dok se gotovo 200 ljudi već nagodilo i prihvatilo uslovne ili novčane kazne, poznati muzičar je odlučio da ide do kraja.

Od podizanja optužnice u januaru 2024. godine, Cetinski je kategorički odbacivao svaku krivicu. Pevač je javno isticao da spornu kovid potvrdu nikada nije kupio niti je želeo da je ima, uprkos tome što su mu je ljudi, kako tvrdi, svakodnevno nudili.

Podaci državne agencije AKD koji su stigli u sudski spis pokazuju drugačiji sled događaja. Prema zvaničnim dokumentima, pevaču je kovid potvrda izdata 8. novembra 2021. godine, a u njoj je stajalo da je vakcinisan 1. oktobra iste godine.

Sporna su ova tri datuma

Najveći izazov za odbranu predstavlja zvanični izveštaj Službe organizovanog kriminaliteta. Foto: ATA images/M. R.

Uvidom u Nacionalni informacioni sistem za upravljanje državnom granicom MUP-a, otkriveno je da je Cetinski ovu „neželjenu“ potvrdu upotrebio čak tri puta: 4. decembra 2021. godine na graničnom prelazu Slavonski Brod, 15. februara 2022. godine na prelazu Bajakovo., 4. marta 2022. godine na graničnom prelazu Orah-Orahovlje.

(Jutarnji.hr)

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