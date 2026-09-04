Glumac Lazar Ristovski bio je više od četiri decenije u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a nakon razvoda je sreću pronašao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić, sa kojom je, kako su njih dvoje objavili, najzad i ozvaničio vezu.

Danica Ristovski posle razvoda nije želela da komentariše novu ljubav Lazara Ristovskog, ali je nekoliko godina pred krah braka govorila o svom odnosu sa tadašnjim suprugom.

- Ne postoji univerzalni recept za očuvanje braka jer su u pitanju ljudi različitih karaktera. Bitni su poštovanje i ljubav. Ako je u pitanju mudrost, žena ponekad treba da zaćuti, ali ne zato što mora. Mislim u pozitivnom smislu, ne samo u negativnom. Nekada treba i prećutati da bi se nešto još bolje rodilo - rekla je Danica tada za "Blic". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zanimljivo je da je ona 42 godine poštovala dogovor koji je pre venčanja sklopila sa Lazarom. Naime, njoj je bilo zabranjeno da igra u ljubavnim scenama, dok je Lazar smeo da prihvata takve scene.

Podsetimo, Lazar je nakon razvoda rekao kako se ljubav između njega i Danice ugasila.

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način. Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno smo potrošili energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno, da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav koja nas je grejala više od četrdeset godina - rekao je glumac u ispovesti za magazin "Gloria", te dodao da je bilo teško doneti ovakvu odluku.

"Upravo venčani"

Podsetimo, Lazar i Anica juče su objavili nekoliko zajedničkih fotografija, napisavši uz njih dve reči: "upravo venčani". Anica na njima blista u beloj elegantnoj haljini, dok je Lazar odabrao odelo u krem nijansi.

Među prvim reakcijama na fotografije mladenaca pojavila se poruka poznate manekenke Sofije Milošević. Za razliku od brojnih čestitki koje su pristizale, njena je odmah otkrila da na slavlju nije bila samo jedna od gošći.

- Ponosna kuma - napisala je Sofija, što je mnoge iznenadilo.

Anica i Lazar odlučili su da detalje svog venčanja podele tek nakon što su izgovorili sudbonosno „da“, a fotografije sa intimne ceremonije odmah su izazvale veliki broj reakcija.

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