NJima je u jednom izlasku pre izvesnog vremena društvo pravio Lazarov sin, reditelj Petar Ristovski o čemu se i te kako pričalo.

Naime, oni su tada bili odlično raspoloženi, te su ćaskali i smejali se tokom večeri.

Inače, Petar je režirao jednu seriju u kojoj su se pojavili njegovi roditelji. Jednom prilikom je istakao da između majke i oca nema zle krvi. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nemaju zajedničkih scena, nisu se ni sreli na snimanju. Žive civilizovan život bez obzira na taj razvod, sve funkcioniše normalno kao i pre. Hvala Bogu, i brat i ja smo već u godinama, tako da tu nema nikakvih problema - rekao je Petar tada.

- Lazar što je stariji, tanji je sa živcima, ne može puno puta da ponavlja, ali mene njegovi živci u tom trenutku ne zanimaju. Uvek teram svoje. NJega to posebno nervira, jer je to situacija u kojoj ne može da ode - dodao je bio Petar za "Blic".

Petar ističe da se na snimanjima bolje slaže sa mamom Danicom.

- Jeste, dosta je lakša za saradnju. Ona ima još puno živaca, i kao svaka majka za svoje dete bi sve učinila, podjednako je zadovoljstvo i mislim da je obostrano - zaključio je tad. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Razvod nakon 42 godine

Podsetimo, glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa izabranica Anica Lazić zvanično su stupili u brak i izgovorili sudbonosno "da". Srećne vesti podelili su juče sa pratiocima na društvenim mrežama objavom emotivne fotografije uz kratak opis "Upravo venčani".

Legendarni umetnik je pre izvesnog vremena obelodanio odluku o razlazu sa suprugom Danicom sa kojom je bio u braku 42 godine. Tom prilikom je istakao da je reč o bolnom periodu:

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način. Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno, potrošili smo energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav, koja nas je grejala više od četrdeset godina. Foto: ATA images/A. Ahel

Ristovski je takođe naglasio važnost praćenja unutrašnjeg pokretača u životu kako bi se sačuvalo zdravlje:

- Naravno da je teško. Ali životnu energiju treba slediti i poštovati kako se ljudi ne bi porazboljevali. Žostatna energija mora da ima svoj tok, jer ako se taj tok zaustavi, ako se prepreči nasilno, onda dolazi do tragičnih posledica i završetaka. Mi smo dva dostojanstvena bića i zato je i naš razlaz dostojanstven. Toliki ljudi se razvode. Nekada sam i sam mislio da to nije lepo. Da to nije u redu. Ali zar nije bolje da dvoje ljudi, ako su već izgubili motive za zajednički život, taj život prekinu i nastave da žive svoje druge, energetski svežije i zdravije živote. Nekoliko meseci ne živite zajedno. To je svakako rušenje jednog sveta. Ali to nije rušenje kuće koju smo zajedno gradili sve ove godine. U tu kuću će i dalje dolaziti naša deca, kao i mi. Ta kuća je otvorena zauvek za sve nas.

(Blic)

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