Snimak dolazi iz Kolumbije, gde je nadzorna kamera snimila motociklistu koji se u punoj brzini "zabio" u vrata autobusa koji je prolazio, probio ih i na taj način ušao u autobus.

Isti incident je zabeležila i kamera iz drugog ugla, odnosno iz unutrašnjosti autobusa. Na tom snimku se vidi da je, srećom, autobus bio gotovo prazan, a vozač autobusa i putnica koja se nalazila na samom kraju su ostali nepovređeni.

Najveće čudo je i to što je motociklista odmah nakon udesa ustao i delovalo je da je svestan, te da njegove povrede nisu teške.

Ipak, da je samo trenutak kasnije udario u autobus, ishod je mogao biti mnogo drugačiji, tako da bi ovaj dan trebao slaviti kao drugi rođendan.

(Telegraf.rs)

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