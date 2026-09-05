Snimak dolazi iz Kolumbije, gde je nadzorna kamera snimila motociklistu koji se u punoj brzini "zabio" u vrata autobusa koji je prolazio, probio ih i na taj način ušao u autobus.

Isti incident je zabeležila i kamera iz drugog ugla, odnosno iz unutrašnjosti autobusa. Na tom snimku se vidi da je, srećom, autobus bio gotovo prazan, a vozač autobusa i putnica koja se nalazila na samom kraju su ostali nepovređeni.

 

 

Najveće čudo je i to što je motociklista odmah nakon udesa ustao i delovalo je da je svestan, te da njegove povrede nisu teške.

Pročitajte još

"A kako kažete...?": Razgovor Srbina i Hrvata posle 3 RAKIJE

"A kako kažete...?": Razgovor Srbina i Hrvata posle 3 RAKIJE

13:58

Najudaljenija tačka na svetu: Kakve tajne krije - Point Nemo?

Najudaljenija tačka na svetu: Kakve tajne krije - Point Nemo?

11:53

Prema Svetom pismu: Najteži greh prema bližnjem

Prema Svetom pismu: Najteži greh prema bližnjem

22:20

Selo do kojeg se stiže preko 1.400 kamenih stepenica

Selo do kojeg se stiže preko 1.400 kamenih stepenica

21:20

Ipak, da je samo trenutak kasnije udario u autobus, ishod je mogao biti mnogo drugačiji, tako da bi ovaj dan trebao slaviti kao drugi rođendan.

(Telegraf.rs)

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Sport

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)

ŠOK U FRANCUSKOJ - HTELI DA OTMU MBAPEA! Isplivali detalji jezivog plana kriminalne grupe
Sport

ŠOK U FRANCUSKOJ - HTELI DA OTMU MBAPEA! Isplivali detalji jezivog plana kriminalne grupe

BONUS VIDEO:

#motociklista #autobus #Kolumbija #Kolumbija vesti #saobraćajna nesreća #motociklista i autobus sudar #društvene mreže
Komentari 0
СЕФ ДО ВРХА НАПУЊЕН ГОТОВИНОМ СРУШИЋЕ УКРАЈИНУ: Ево шта је пронађено у једној од канцеларија главног тужиоца

SEF DO VRHA NAPUNJEN GOTOVINOM SRUŠIĆE UKRAJINU: Evo šta je pronađeno u jednoj od kancelarija glavnog tužioca