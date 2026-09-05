Dok njegova naslednica Maša privlači veliku pažnju javnosti, od kada se sve više eksponira na društvenim mrežama, to nije slučaj sa njegovim sinom Urošem.

Foto: Instagram printskrin/jovanmemedovic

Ovaj markantni mladić živi potpuno miran i povučen život. Izbegava medijsku pažnju i nema profile na društvenim mrežama.

Jovan Memedović je svoju porodicu oduvek držao podalje od medijske pompe i javnog života. Ipak, popularni voditelj je u par navrata na svom Instagram profilu podelio fotografije na kojima je i njegov sin.

Zahvaljujući tim retkim objavama, javnost je imala priliku da vidi da je Uroš Memedović izrastao u zgodnog momka, te da je visinu i stas nasledio od oca.

Čime se bavi Uroš Memedović?

Iako ne želi da se eksponira ispred kamera, Uroš je zapravo bio veoma važan deo tima koji stvara jednu od najgledanijih domaćih emisija.

Naime, Uroš je bio deo ekipe poznatog serijala "Sasvim prirodno". On je na ovom velikom projektu radio kao asistent snimatelja, a sa sestrom i ocem je putovao širom sveta i aktivno učestvovao u realizaciji ove avanture.

Sa druge strane, Jovanova ćerka Maša je, baš poput svog oca, veliki zaljubljenik u prirodu i avanture. Maša često sa Jovanom obilazi najlepše krajeve Srbije, a na svom Instagram profilu redovno deli prelepe pejzaže i trenutke sa putovanja.

Pored ljubavi prema prirodi, naslednica Jovana Memedovića je u javnosti prepoznatljiva i po svom specifičnom stilu života, ona je veliki zaljubljenik u polovnu garderobu i stare stvari koje sa zadovoljstvom pronalazi obilazeći lokalne pijace.

(Kurir)

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