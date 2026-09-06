Dragan Petrović Pele je na samom početku razgovora otkrio da li mu nedostaje rad na Fakultetu dramskih umetnosti.

Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Ne. Osetio sam da je vreme da se sklonim i prepustim mesto mlađima. Bio sam pomalo izgoreo. Taj posao traži da čovek da celog sebe. Ne možete studentima dati polovinu ili četvrtinu sebe. Ako ne možete da budete potpuno posvećeni, onda to nije dobro ni za njih ni za vas. Meni je uvek bilo važno da dam maksimum.

Pele je otkrio kako danas provodi vreme i da li uživa u penziji.

- Uhvatim sebe kako satima gledam u neko drvo. Potrebno mi je da se povratim i da malo usporim. Imam mnogo interesovanja koja nemaju veze s glumom.

Foto: ATA images/A. Ahel

Glumac je otkrio šta ga danas najviše ispunjava.

- Priroda. Drveće, cveće, hortikultura. Sadnja i čekanje da nešto poraste. To me zaista raduje. Naravno, ako me neko pozove da snimam, prihvatiću rado, ali ako me i ne pozove, nemam problem s tim. Život nije samo scena. Lepota je u tome da prihvatite svaki dan, sunce, svetlost, ljubav i sve ono što život donosi - rekao je glumac, a potom priznao da li ima novih ponuda za uloge i planova.

- Zasad ih nema i mislim da je to sasvim u redu. Nisam neko ko juri za poslom. Volim da radim, ali nisam alav na angažmane.

(Kurir)

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