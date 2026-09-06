Reper Cobi, pravim imenom Slobodan Veljković, tajno je izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici, pevačici Kat Dosi iz Južne Afrike.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Venčanje je održano u strogoj tajnosti, a slavlje je upriličeno u jednom vinskom ambijentu u kraju odakle reper potiče, nedaleko od Prokuplja. Najbliži prijatelji i članovi porodice bili su uz mladence dok su proslavljali jedan od najvažnijih dana u njihovim životima.

Za ovu posebnu priliku Kat je izabrala nešto potpuno drugačije od klasične venčanice. Umesto duge haljine, mlada je zablistala u kratkoj beloj haljini ukrašenoj šljokicama, dok je Cobi bio elegantan, ali jednostavan – u pantalonama i beloj košulji.

Foto: RTS printskrin

 

 

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Ono što do sada nije viđeno na nekoj svadbi je da se pojavio i robot u prirodnoj veličini koji je sve vreme đuskao sa prisutnima.

Iako su mladenci želeli da svoj veliki dan sačuvaju daleko od očiju javnosti, veselje u njihovom rodnom kraju ipak nije moglo da prođe nezapaženo, pa je sve isplivalo u javnost, to jest na društvenim mrežama.

(Mondo)

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