Pozivi političkih saveznika premijera Benjamina Netanijahua ponovo su izazvali strah među Palestincima da Izrael namerava da ih protera iz Gaze, uprkos diplomatskim naporima predvođenim Sjedinjenim Američkim Državama da se sukob okonča.

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir predstavio je u četvrtak uveče sedmogodišnji plan za iseljavanje stanovništva Gaze putem onoga što je nazvao – dobrovoljnom emigracijom. DEBBIE HILL / UPI / Profimedia

On je najavio i da će tražiti osnivanje ministarstva zaduženog za emigraciju u sledećoj izraelskoj vladi.

– Umesto iluzija o miru sada, potrebne su nam akcije za emigraciju sada. Umesto da kopaju tunele, vreme je da pakuju kofere – rekao je Ben-Gvir, aludirajući na tunele koje je „Hamas“ izgradio ispod Gaze.

Ben-Gvirova stranka „Otzma Yehudit“ saopštila je da se Turska, Etiopija i Demokratska Republika Kongo razmatraju kao potencijalne destinacije.

Ismail al-Tavabta, direktor medijske kancelarije vlade „Hamas“-a, odbacio je takve predloge.

– Palestinski narod je duboko ukorenjen u svojoj zemlji i neće biti zastrašen takvim pretnjama – rekao je on.

Opšti izbori u Izraelu trebalo bi da budu održani 27. oktobra. Biće to prvi izbori od napada „Hamas“-a i njegovih saveznika na Izrael 7. oktobra 2023. godine, nakon kojeg je usledila izraelska vojna kampanja u Pojasu Gaze.

Prekid vatre iz oktobra 2025. godine, postignut uz podršku SAD, zaustavio je borbe velikih razmera, ali nije u potpunosti okončao izraelske napade niti je postignut dogovor o trajnom rešenju sukoba.

Strah od nove Nakbe

Ben-Gvirove izjave usledile su nakon komentara izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca, člana Netanijahuove stranke „Likud“, koji je rekao da – na kraju nema pravog rešenja za Gazu bez ove migracije.

– Potpuno smo spremni da ih iselimo ako to postane moguće, morem, vazduhom, na svaki mogući način. Egipat nije spreman, tako da neće ići preko njih – rekao je Kac tokom onlajn konferencije koju je organizovao izraelski list „Yedioth Ahronoth“.

Netanijahuov kabinet nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Ankete pokazuju da bi Netanijahu, koji predvodi najdesniju koaliciju u istoriji Izraela, mogao da izgubi vlast na predstojećim izborima. NJegov kredibilitet kada je reč o bezbednosti i dalje je narušen posle napada iz oktobra 2023. godine, iako analitičari upozoravaju da ga ne treba otpisivati.

Izraelsko Ministarstvo odbrane je 2025. godine osnovalo kancelariju zaduženu za nadgledanje takozvane dobrovoljne emigracije iz Gaze, nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da bi stanovnici enklave mogli trajno da budu raseljeni.

Tramp je kasnije odustao od te ideje, koja je naišla na snažno protivljenje arapskih država i šire međunarodne zajednice. Izrael je, prema ranijim izveštajima, kontaktirao i nekoliko afričkih zemalja kao moguće destinacije za preseljenje Palestinaca.

Netanijahu je rekao da podržava ono što njegova vlada opisuje kao dobrovoljnu emigraciju iz Gaze, ali je ocenio da su zahtevi krajnje desnih ministara za ponovno uspostavljanje jevrejskih naselja na toj teritoriji nerealni.

Izraelski zvaničnici negirali su da nameravaju da stanovništvo Gaze isele silom.

Pozivi na preseljenje stanovnika Gaze izazivaju među Palestincima strah od nove Nakbe, odnosno – katastrofe. Tim nazivom označava se raseljavanje stotina hiljada Palestinaca koji su pobegli ili bili proterani iz svojih domova tokom i nakon rata 1948. godine, koji je pratio osnivanje države Izrael.

Pojas Gaze ima centralno mesto u palestinskim težnjama za uspostavljanje države na teritorijama koje je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine.

Ben-Gvir: Eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći

Ben-Gvir je dodatne reakcije izazvao izjavom da bi u Gazi trebalo – eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći.

O ovome je govorio tokom razgovora sa Romom Braslavskim, bivšim taocem koji je bio zatočen u Gazi, u Braslavskijevom podkastu. Razgovarajući o posledicama napada „Hamas“-a od 7. oktobra 2023. godine, Ben-Gvir je kritikovao smanjenje intenziteta izraelskih udara na Gazu.

– Nije tajna da se ne slažem sa premijerom. Mislim da bi u Gazi trebalo sprovoditi ciljana ubistva, eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći. Ne samo one koji predstavljaju neposrednu pretnju, tamo ima ljudi koji nisu dostojni života. Ne bi trebalo da žive. Oni čak nisu ni ljudi – rekao je Ben-Gvir.

Optužbe za genocid

U napadima predvođenim „Hamas“-om 7. oktobra 2023. godine ubijeno je oko 1.200 ljudi u Izraelu, dok je 251 osoba uzeta za taoca, prema izraelskim podacima.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, više od 73.000 Palestinaca ubijeno je tokom izraelske vojne kampanje.

Istraga Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi, navodeći da su ubistva, opsada i razaranje sprovođeni sa namerom uništenja palestinskog života u enklavi.

Pred Međunarodnim sudom pravde protiv Izraela se vodi postupak po tužbi u kojoj se ta zemlja tereti za kršenje Konvencije o genocidu. Izrael odbacuje optužbe za genocid kao politički motivisane i tvrdi da je meta njegove vojne kampanje „Hamas“, a ne civilno stanovništvo Gaze.

Ben-Gvir je ove nedelje objavio i video-snimak napravljen pomoću veštačke inteligencije, na kojem su prikazane desetine palestinskih zatvorenika na pokretnoj traci kako ulaze u zatvorski objekat, dok sa druge strane izlaze izgladneli, potreseni i u suzama.

Snimak je kasnije obrisao, nakon što je na platformi „X“ prikupio milione pregleda. NJegov kabinet nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

U kampu za raseljene u gradu Gazi pojedini Palestinci ocenili su da su najnoviji pozivi izraelskih ministara deo predizborne kampanje, ali su poručili da ne nameravaju da napuste Gazu.

– Umrećemo na zemlji Gaze. Na njoj smo rođeni, naša deca su na njoj odrasla, tako da je veoma teško i pomisliti na odlazak – rekao je 52-godišnji Mohamed Abu al-Kumbuz.

(Reuters)

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