Velika Britanija danas je upozorila Izrael da ne pokušava da ukloni britanske zvaničnike iz Centra za koordinaciju prekida vatre u Gazi, nakon izveštaja da Izrael razmatra njihovo proterivanje.

Vlada Velike Britanije saopštila je da ostaje posvećena sprovođenju mirovnog plana za Gazu od 20 tačaka, kao i da bi svaki potez ka uklanjanju njenih zvaničnika “potkopao zajedničke napore”.

Ove izjave usledile su kao odgovor na pisanje lista Fajnenšel tajms da Izrael razmatra proterivanje britanskih zvaničnika, a potencijalno i iz drugih evropskih zemalja, iz Međunarodnog centra za podršku Gazi.

Foto: Vitalii Rud/Panthermedia/Profimedia

 

 

Velika Britanija ostaje posvećena tome da "pruži svoj doprinos poboljšanju situacije na terenu", izjavili su predstavnici britanske vlade za AP. Ministarstvo spoljnih poslova Holandije saopštilo je u međuvremenu da izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova povlači dvoje holandskih diplomata iz Centra za koordinaciju prekida vatre u Gazi.

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Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da je ta odluka doneta kao odgovor na "niz antiizraelskih mera holandske vlade", uključujući i najavljeno stupanje na snagu zabrane trgovine izraelskim proizvodima sa okupirane Zapadne obale i drugih područja, planirano za naredni mesec.

 

 

U međuvremenu, u izraelskom vazdušnom napadu na jug Gaze danas je poginulo troje članova jedne porodice, dok ta zemlja nastavlja sa napadima uprkos prekidu vatre koji je pre mesec dana dogovoren uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, preneo je AP. 

Dva brata i još jedan rođak poginuli su u izraelskom napadu na porodičnu kuću u blizini Kan Junisa, saopštili su zvaničnici bolnice Naser. 

Izraelska vojska je navela da nema saznanja o napadu u Kan Junisu.

Ove tri žrtve su najnovije u nizu poginulih Palestinaca u Gazi od kada je sporazum o prekidu vatre iz oktobra trebalo da zaustavi rat između Izraela i Hamasa, koji traje duže od dve godine.

(Tanjug)

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